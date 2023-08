400 zł od rządu dla rodziców na nowy rok szkolny. Na co można wydać te pieniądze? Ile kosztuje wyprawka w 2023 r.?

Rodzice mogą otrzymać do 400 zł na pokrycie kosztów wyprawki. Tak jak w poprzednich latach rząd nie kontroluje na co pójdą te pieniądze. Ale jest drogo przez inflację.

Rodzice mogą otrzymać dofinansowanie na koszty rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 r. w dwóch wariantach:

300 zł 300 zł + 100 zł.

Jak uzyskać 400 zł na wyprawkę szkolną 2023/2024 r.?

W roku szkolnym 2023/2024 rodzice mogą otrzymać 400 zł na dziecko. Kwota ta wynika z dwóch świadczeń:

Program "Dobry Start" (stąd 300 zł) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymają te rodziny, którym przyznano zasiłek rodzinny (stąd 100 zł).

Więcej na ten temat w artykule Marty Pawłowskiej "400 zł na wyprawkę szkolną. Wniosek trzeba złożyć do 31 października 2023 r." Polecamy!

300 zł na dziecko od rządu w roku szkolnym 2023/2024 r.

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca 2023 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

100 zł na ucznia dla rodzin z zasiłkiem rodzinnym

W powołanym powyżej artykule Marty Pawłowskiej "400 zł na wyprawkę szkolną. Wniosek trzeba złożyć do 31 października 2023 r." czytamy na ten temat:

"Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymają te rodziny, którym przyznano zasiłek rodzinny. Kwota 100 zł wypłacana jest jednorazowo. W przypadku tego dodatku dopilnowanie terminu złożenia wniosku jest bardzo istotne, gdyż wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Należy, więc pamiętać że termin należy złożyć do 31 października 2023 r."

Wyprawka szkolna 2023/2024? Jest drogo. Ratunek w Internecie.

Ten rok szkolny nie będzie łaskawy dla portfelów opiekunów dzieci. Inflacja sprawia, że więcej zapłacą nie tylko za zeszyty i książki, bo ceny papieru nadal są horrendalnie wysokie, ale też za ubrania i inny asortyment niezbędny w szkolnej wyprawce. Za promocjami warto rozglądać się już dziś i wprowadzić w ruch porównywarki cen. Co ciekawe zyskać mogą też ci sprzedawcy internetowi, którzy otworzą się na tę okolicznościowe produkty.

Rzut oka na statystykę, która przestaje być tylko luźno podanymi i nic niemówiącymi liczbami, gdy nasze portfele chudną coraz szybciej. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5% (przy wzroście cen usług – o 11,7% i towarów – o 11,4%). W całym pierwszym półroczu 2023 roku ceny wzrosły średnio o 15%, przy czym wciąż mocniejszy jest wzrost cen towarów niż usług (15,7% vs 12,9%). Żywność w tym czasie podrożała o 21,1%. Odzież i obuwie zdrożały średnio rok do roku o 7,4%. To właśnie dane z segmentu towarów i odzieży oraz obuwia zatrważają rodziców najbardziej. Tegoroczna wyprawka będzie najdroższa w historii.

Coraz większy koszt wyprawki 2023 r. dla rodziców

Już zeszłoroczne dane opublikowane w cyklicznym badaniu Barometru Providenta wskazywały, że aby zapewnić dzieciom najpotrzebniejsze szkolne materiały trzeba było sięgnąć głębiej do portfela. Z deklaracji rodziców wynikało, że zamierzają wydać ok. 350 zł i było to o 15 zł więcej niż rok wcześniej. Prawie 70 proc. badanych wskazało, że głównym kryterium podczas wyboru artykułów, będzie ich cena.

– Dane o inflacji nie pozostawiają złudzeń, będzie jeszcze drożej niż rok temu. Warto też pamiętać o kontekście. Czas wakacji, to z reguły nie jest moment, w którym nasze portfele łapią oddech. Wyjazdy na odpoczynek drenują stan naszych kont, więc warto szukać oszczędności na każdym kroku. W ruch znowu więc pójdą wszelkiej maści wyszukiwarki i porównywarki cen. Ci którzy oferują tańsze produkty w internecie, mogą być podwójnymi zwycięzcami, bo jeśli do swojej oferty dołączą niezbędne do wyprawki towary, mogą zyskać lojalnego klienta na inne okoliczności – mówi Tomasz Niedźwiecki, CEO TakeDrop.pl – najszybciej rosnącej polskiej platformy dropshippingowej, na której Polacy założyli już ponad 7000 sklepów internetowych bez potrzeby posiadania przestrzeni magazynowej.

Zamówienie przez internet? Przyjdzie na czas, bo towar jest tuż obok

Jeszcze niedawno wielu rodziców z obawą podchodziło do zakupów przez internet. Martwili się, że towary nie przyjdą na czas. – To jednak przeszłość. Dzięki możliwościom, które daje m.in. sztuczna inteligencja oraz tworzenie sklepów w modelu dropshippingowym, sprzedawcy mogą otworzyć nowy sklep lub odnogę już istniejącego w mniej niż dzień i zapełnić go odpowiednim asortymentem. Czas dostawy? Identyczny jak przy innych produktach, bo towar już jest w wielkich centrach dystrybucyjnych na terenie Polski – zaznacza założyciel TakeDrop.pl, platformy ułatwiającej prowadzenie sklepu internetowego.

Co jednak interesujące czas dostawy nie musi być czynnikiem, który spędzi sen z powiem rodziców, również dlatego, że sami zmienili swoje nawyki. Szukając oszczędności - według Barometru Providenta - około połowa rodziców kompletuje wyprawkę systematycznie przez całe wakacje. Dzięki temu nie tylko mogą znaleźć ciekawe promocje, ale rozkładają swoje wydatki w czasie. Zaledwie ok. 4,5% proc. kompletuje wyprawkę ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku szkolnego, a ok. 10% pozostawia to już na czas roku szkolnego.

Dlaczego nie warto czekać z tym na ostatnią chwilę? Koszt wyprawki szkolnej jak co roku rośnie bowiem pod koniec sierpnia. Sklepy nie są już tak skore do promocji, a jednym z czynników krótkotrwałej i dodatkowej inflacji wiąże się z wypłatą w tym czasie świadczenia rządowego „Dobry Start”. Z jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny w wysokości 300 zł mogą starać się rodzice uczniów do 20. roku życia.

– Do wcześniejszych zakupów przez internet mogą zachęcać też formy płatności „kup teraz, zapłać za 30 lub więcej dni, które coraz częściej oferowane przez sprzedawców internetowych. To szczególnie pomocny sposób finansowania zakupów okolicznościowych, które musimy wykonać „na czas”, ale z różnych przyczyn mamy nieco mniej wolnych środków. Skorzystać dziś z promocji i zapłacić za miesiąc bez dodatkowych opłat? Czy kupić za miesiąc z regularnych środków, ale drożej? Wybór wydaje się oczywisty – przekonuje Tomasz Niedźwiecki z TakeDrop.pl