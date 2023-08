Rewolucja w szkołach. Czterodniowy tydzień nauki

Cztery dni nauki, mniej testów i koniec z 45-minutowymi lekcjami - to tylko niektóre z założeń rewolucyjnego programu edukacyjnego, który przetestują szkoły w Wodzisławiu Śląskim.

Rewolucyjne zmiany w szkołach podstawowych

Nowa strategia edukacji ma być realizowana do 2026 roku w trzynastu wodzisławskich podstawówkach. Sposób organizacji pracy uczniów będzie daleki od tradycyjnego. Na czym będą polegały zmiany? Program zakłada m.in.

odejście od 45-minutowych lekcji,

skrócenie tygodnia nauki do czterech dni w tygodniu,

położenie nacisku na nauki ścisłe,

ograniczenie stosowania testów i kartkówek na rzecz indywidualnej pracy z uczniem.

Strategia rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026 na pierwszym miejscu stawia na wzmacnianie kultury szkoły opartej na kulturze uczenia się.

"Budowanie kultury szkoły opartej na kulturze uczenia się to nastawienie na ciągłe doskonalenie procesów, metod i form pracy, ale także rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, celebrowanie osiągnięć i zarządzanie zmianą w organizacji. To także podejmowanie działań opartych na najlepszych przykładach dobrych praktyk i edukacyjnych trendach przyszłości. To kultura wzajemnego uczenia się, opartego na diagnozie i stosowaniu technik i procedur pozwalających na działanie i uczestniczenie w przemianach wynikających z potrzeb środowiska i trendów edukacji." - możemy przeczytać w dokumencie przyjętym przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego.