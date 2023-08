Edukacja domowa - dla kogo? Jak uzyskać zgodę?

Edukacja domowa pozwala dzieciom na naukę w domu. Dla kogo będzie odpowiednia? Aby móc uczyć się w trybie edukacji domowej należy złożyć wniosek. Jak to zrobić?

Obowiązek nauki - kto się musi uczyć

W Polsce każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat musi wypełnić obowiązek przedszkolny lub szkolny. Zazwyczaj dzieci uczą się, uczęszczając do placówek publicznych lub prywatnych, jest jednak także możliwość nauki w domu. Aby uczeń mógł realizować program w domu, zgodę musi wyrazić dyrektor placówki. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek (składają rodzice lub opiekunowie dziecka).

Gdy uczeń jest pełnoletni, czyli obowiązek szkolny już go nie obejmuje, nie może się ubiegać o zgodę na edukację domową.

Edukacja domowa - dla kogo jest, kto może uczyć

Edukacja domowa jest dla każdego, kto ma potrzebę innego podejścia do zdobywania wiedzy, jak również dla tych, którzy chcą realizować obowiązek nauki np. poza granicami kraju.

Nauczycielami dziecka podczas edukacji domowej mogą być rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby wskazane przez rodziców/opiekunów.

Ważne Osoba, ucząca dziecko będące na edukacji domowej nie musi kończyć specjalnych studiów, ani odbywać szkoleń.

Są trzy etapy edukacji, które może wskazać dyrektor szkoły, wyrażając zgodę na edukację domową:

I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,

II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej,

III etap – szkoła ponadpodstawowa.

Wniosek o zezwolenie edukację domową

Nie ma jednego wniosku o zezwolenie na edukację domową, chociaż niektóre placówki mogą mieć przygotowane takie wzory. Jeśli nie mają - wniosek należy sporządzić samodzielnie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, w którym powinno się zawrzeć informacje o tym, że dziecko będzie miało odpowiednie warunki do nauki i zrealizuje podstawę programową. Dodatkowo do dokumentów trzeba dołączyć zobowiązanie o przystępowaniu dziecka do egzaminów kwalifikacyjnych.

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć w placówce, do której dziecko zostało przyjęte lub już uczęszcza. Złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Czy można złożyć dokumenty w trakcie trwania roku szkolnego? Jak najbardziej, wniosek o zezwolenie na edukację domową można złożyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo w jego dowolnym momencie.

Ile trzeba czekać na decyzję? Dyrektor wyda ją do 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia wszystkich dokumentów.

Jakie są kryteria oceny dziecka na ED?

Dziecko, które realizuje obowiązek nauki na edukacji domowej oceniane jest na podstawie rocznych egzaminów kwalifikacyjnych, a ich zakres jest ustalany przez dyrektora, który wyraził zgodę na taki tryb nauki. Zdane egzaminy są gwarancją promesy do następnej klasy. Dziecko otrzymuje świadectwo, na którym nie będzie ocen z zachowania, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

A co z zajęciami dodatkowymi, które odbywają się w szkole? Uczeń na edukacji domowej wciąż może w nich uczestniczyć, warto dowiedzieć się, jakie dodatkowe zajęcia są w danej placówce.

Brak zezwolenia na edukację domową albo cofnięcie zezwolenia

Co w sytuacji, w której dyrektor nie wyrazi zgody na edukację domową dziecka? Przez miesiąc od otrzymania decyzji można odwołać się do kuratora oświaty. Uwaga, odwołanie składa się u dyrektora wydającego decyzję.

Dyrektor może również cofnąć zezwolenie na edukację domową, w przypadku, gdy dziecko nie przystąpi do do egzaminów kwalifikacyjnych (i nie będzie miało usprawiedliwionej nieobecności lub nie zostanie ona uznana) lub gdy nie zda tych egzaminów.

Rodzic może również złożyć wniosek o cofnięcie zgody na naukę w domu (do dyrektora, który wcześniej wydał zezwolenie), np. gdy uzna, że dziecko jednak powinno uczyć się w szkole.