Dodatkowe soki z malin i jabłek w szkołach w 2023/2024. Owoce i warzywa za darmo dla uczniów!

“Program dla szkół”, realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Polega na tym, że w szkołach rozdawane są owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, dostarczane przez dostawców. W każdej szkole, która się zgłosi, w trakcie wybranych tygodni roku szkolnego udostępnia się bezpłatnie co kilka razy w tygodniu świeże owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia oraz mleko i produkty mleczne.

W roku szkolnym 2023/2024 łączna kwota pomocy krajowej i unijnej w programie żywnościowym dla szkół wyniesie blisko 240 mln zł - wynika z odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Z pieniędzy tych sfinansowane zostaną dostawy owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów do szkół.

Od roku szkolnego 2021/2022 w mechanizmie udział bierze 27 państw członkowskich, a unijny budżet przeznaczony na jego realizację został pomniejszony o kopertę brytyjską, tj. zmniejszył się z 250 000 000 euro do 220 804 135 euro w skali roku szkolnego, z czego na rok szkolny 2023/2024 na komponent owocowo-warzywny przewidziano 126 094 810 euro, a na komponent mleczny – 94 709 325 euro.

Z tych pieniędzy zostaną sfinansowane do polskich szkół dostawy: mleka, jogurtu, kefiru, twarożku, jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewki, papryki, pomidorów, kalarepy i soków.

Wkład z budżetu Unii Europejskiej stanowić ma ponad 111,5 mln zł; dopłata z polskiego budżetu to ponad 128 mln zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 1770) dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, które uczestniczą w programie, udostępniane były:

Zwiększenie stawki do 1.12 zł za jedną porcję owoców i warzyw oraz wprowadzenie dodatkowych czterech porcji soków otrzymanych z jabłek oraz malin zaproponował minister rolnictwa i rozwoju wsi w programie dla szkół na rok szkolny 2023/2024.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu. Chodzi o dostosowanie stawki pomocy finansowej za jedną porcję owoców i warzyw, które będą dostarczane uczniom w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z projektem, planowane jest zwiększenie wysokości stawki pomocy finansowej na jedną porcję owoców i warzyw dostarczanych do szkół z 1,10 zł na 1,12 zł. W konsekwencji oznacza to zwiększenie puli środków finansowych z budżetu państwa o 10 mln zł w stosunku do obowiązującej kwoty 64 mln zł.