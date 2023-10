Te miasta są najlepsze dla wielojęzycznych dzieci. Warszawa daleko w tyle

Jakie miasta w Polce są najlepsze pod kątem dostępu do nauki języków obcych dla dzieci? Wbrew pozorom na podium trudno szukać wielkich aglomeracji. Jakie języki ą najchętniej wybierane?

Miasta przyjazne wielojęzycznym dzieciom

Już prawie połowa Polaków w wieku 25-64 lat mówi w co najmniej jednym języku obcym, a ponad 19% zna dwa języki. Rośnie też liczba obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce - w lipcu 2023 roku było ich 1,09 mln. Platforma do nauki języków obcych Preply przeanalizowała polskie miasta i miasteczka, szukając miejsc najbardziej przyjaznych dla wielojęzycznych dzieci. Badała je pod kątem obecności dwujęzycznych szkół, zapotrzebowania na naukę języka obcego i liczby obcokrajowców.

Wyniki są zaskakujące. Żadne z największych miast wojewódzkich nie znalazło się w pierwszej trójce, a Warszawa zajęła niechlubne 18. miejsce. Na podium stanęły miejscowości, których liczba mieszkańców nie przekracza 300 tysięcy.

Mianem najlepszego miasta do wychowywania wielojęzycznych dzieci okazał się... Koszalin. Imponuje szerokim wyborem szkół dwujęzycznych (35 placówek na 10 tys. dzieci). Średnia ocena tych instytucji także należy do wysokich - wynosi 4,67 na 5 punktów.

"Ten ranking może zdziwić osoby, które wierzyły, że duże aglomeracje miejskie dają największe możliwości rozwoju dla najmłodszych. Tymczasem mniejsze miasta od dawna nie tylko dysponują szerszą ofertą szkół językowych w przeliczeniu na ogólną liczbę dzieci, ale mogą się też pochwalić najlepszymi placówkami dwujęzycznymi w całej Polsce" - komentuje Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Na drugim miejscu w rankingu plasuje się Leszno. Tak wysoką pozycję zawdzięcza dużej liczbie szkół dwujęzycznych (21 na 10 tys. dzieci) oraz ich wysokim ocenom osiągającym wynik 4,96 na 5. Podium zamyka Radom, który co prawda oferuje mniej szkół (20 na 10 tys. dzieci), ale ma za to najwyższy odsetek liczby obcokrajowców, bo aż 3,13%. Miejsce czwarte zajmuje Konin (23 szkoły i średni wynik 4,84), a piąte - Opole (26 szkół i średnia 4,72).

Najlepsze dwujęzyczne szkoły w Polsce

Równie ciekawy jest ranking pięciu najlepszych szkół dwujęzycznych w całym kraju. Mimo że Koszalin ma ich najwięcej, to placówki z najwyższymi ocenami znajdują się w Suwałkach, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach. To aż dwa miasta z województwa śląskiego. Szkoły w tych miastach mogą się pochwalić średnią oceną 5 na 5.

Główna przyczyna niskiej pozycji, jaką w rankingu zajęła Warszawa, to niewielka liczba wielojęzycznych lub międzynarodowych szkół w przeliczeniu na liczbę uczniów. Jest ich tam jedynie 6 na 10 tys. dzieci. To porażająco mało - szczególnie że to właśnie mieszkańcy stolicy mają największy apetyt na naukę nowych języków. W 2022 roku warszawiacy wyszukiwali w Google hasło „nauka [język obcy]” ponad 42 tysiące razy. W Warszawie mieszka też najwięcej osób zainteresowanych nauką hiszpańskiego, a nawet migowego.

"Umiejętność płynnego mówienia w kilku językach daje perspektywy na lepsze zarobki i łatwość w nawiązywaniu zagranicznych znajomości. Polscy rodzice doskonale zdają sobie z tego sprawę. Przykład Warszawy pokazuje jednak, że zainteresowanie mieszkańców nauką języków nie zawsze idzie w parze z możliwościami, jakimi dysponuje miasto. Alternatywą, po jaką coraz chętniej sięgają Polacy, są lekcje online, które skutecznością nie odbiegają od zajęć stacjonarnych" - zauważa Sylvia Johnson.

Ciekawostką jest też to, że w różnych miastach zainteresowaniem cieszą się zupełnie inne języki. Mieszkańcy Łodzi czy Warszawy chętnie decydują się na naukę języka hiszpańskiego. W Lublinie, Opolu czy Szczecinie popularniejszy jest z kolei niemiecki. Niezmiennie we wszystkich miastach Polski rodzice najchętniej wysyłają swoje pociechy na lekcje angielskiego. W 2022 roku hasła związane z nauką tego języka wyszukiwano w Google prawie 92 tysiące razy.

Komentarz eksperta

Patrząc z perspektywy motywacji socjologicznej, wśród Polaków można zauważyć pewne rosnące tendencje. Po wieloletniej kulturowej dominacji języka rosyjskiego Polacy z myślą o przyszłości wybierają język angielski jako środek do budowania wspólnoty z rozwiniętym Zachodem i czerpania z niej korzyści.

Ciekawostki o języku polskim

język polski ma bardzo szeroki system zdrobnień , więc mały lub słodki kotek może być nazwany po polsku: "kotek, koteczek, kotunio, kotuś" itd.

, więc mały lub słodki kotek może być nazwany po polsku: "kotek, koteczek, kotunio, kotuś" itd. istnieje miasto w Brazylii - Aurea, które uczyniło język polski drugim językiem urzędowym. Polski jest również jednym z języków urzędowych UE.

Polski jest również jednym z języków urzędowych UE. język polski używa alfabetu łacińskiego, ale ma więcej liter niż wersja angielska (32 vs 23). Dodatkowe litery zostały dodane, aby jak najlepiej odzwierciedlić fonologię polskich dźwięków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

Metodologia badania

Preply wybrało do badania ponad 67 miast w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę szkół dwujęzycznych/międzynarodowych (w przeliczeniu na 10 000 dzieci) oraz ich średnie oceny. Uwzględnione zostały również lokalne liczby wyszukiwań hasła „nauka [język obcy]” dla różnych języków i wielkość społeczności dwujęzycznej na poziomie województwa. Źródła obejmują interfejs API Map Google, Google Keyword Planner, dane ze spisu powszechnego i Eurostat (2016).

Wielojęzyczność odnosi się do umiejętności płynnego rozumienia i używania więcej niż dwóch języków.

