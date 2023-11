Ferie zimowe 2024. Kiedy wypadają? Jaki jest podział na województwa?

Kiedy wypadają ferie zimowe w 2024 r.? Ile trwają? Jaki będzie podział na województwa? Sprawdzamy.

Ferie zimowe w szkołach - podział

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ferie zimowe trwają dwa tygodnie i odbywają się w terminie od połowy stycznia do końca lutego, w zależności od województwa.

Nie zawsze tak było. Podział ferii na różne terminy obowiązuje od roku szkolnego 2003/2004. Wcześniej wszystkie szkoły odpoczywały zimą w tym samym czasie. Powodowało to tłok na trasach do zimowych kurortów, na stokach i w pensjonatach. Obecnie w jednym terminie ferie ma tylko kilka województw, ale terminy te nie są stałe. Np. jeśli w jednej grupie ferie trwały od połowy stycznia, to w kolejnym roku ta grupa będzie miała ferie przez pierwsze dwa tygodnie lutego.

Ferie zimowe 2024 - jak wypadają

Minister Edukacji i Nauki po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty wskazał następujące terminy ferii na rok 2024.

15-28 stycznia 2024 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12-25 lutego 2024 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podczas ferii wiele dzieci wyjeżdża na zimowiska, warto wiedzieć, że można sprawdzić stan autokaru, którym uczniowie będą podróżować.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r . w sprawie organizacji roku szkolnego.

