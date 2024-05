Więcej uczniów w klasie integracyjnej od roku szkolnego 2024/2025?

Czy w szczególnych przypadkach dyrektorzy szkół będą mogli zwiększyć liczbę uczniów w klasach integracyjnych ponad określony limit? Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa wiele takich postulatów.

Więcej uczniów w klasie integracyjnej w szczególnych przypadkach?

Zgodnie z aktualnymi przepisami klasa integracyjna w szkole ogólnodostępnej powinna liczyć nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 niepełnosprawnych.

Jak podkreśla w swojej interpelacji poseł Artur Szałabawka, w ciągu roku szkolnego mogą wydarzyć się różne sytuacje, które sprawią, że dany uczeń nie uzyska promocji do następnej klasy. "Ściśle określony limit liczbowy w oddziałach integracyjnych sprawia, że w klasie, w której uczeń z orzeczeniem zmuszony będzie powtarzać rok, może zabraknąć dla niego miejsca – w efekcie rodzice zmuszeni będą do poszukiwania innej szkoły dla swego dziecka. Z uwagi na określoną liczbę szkół w danym mieście z klasami integracyjnymi dziecko takie będzie zmuszone uczęszczać do szkoły z tradycyjnym cyklem nauczania" - argumentuje.

I pyta o to czy istnieje możliwość zmiany przepisów w taki sposób, aby dawały dyrektorom szkół, w przypadkach szczególnych, możliwość zwiększenia liczebności oddziału integracyjnego ponad określony limit 20 uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej otwarte na zmiany

Odpowiedzi udzielił wiceminister Izabela Ziętka. Przypomniała, iż obecne przepisy umożliwiają zwiększenie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku, jeżeli uczeń uczęszczający do oddziału szkoły integracyjnej albo oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. Dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę uczniów niepełnosprawnych w danym oddziale, powyżej liczby 5, nie więcej jednak niż o 2, za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci lub uczniów uczęszczających do tego oddziału. Wynika to z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736).

"Przedstawiona przez Pana Posła propozycja umożliwienia zwiększenia łącznej liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powyżej 20 w przypadku, gdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność nie uzyska promocji do klasy programowo wyższej, zostanie uwzględniona podczas przygotowania propozycji szerszych zmian prawa oświatowego, dotyczących organizacji kształcenia, wychowania i opieki w sposób uwzględniający w szerszym stopniu zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów" - poinformowała wiceminister w odpowiedzi udzielonej 2 maja 2024 r.. Dodała też, że do MEN zgłaszane są liczne postulaty w tym zakresie.

Źródło: Interpelacja nr 2557 do ministra edukacji w sprawie liczebności klas integracyjnych w szkołach/Sejm