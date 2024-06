Od 1 lipca 2024 r. zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany dotyczą również świadczenia Dobry Start

"My nie chcemy polonizować dzieci ukraińskich" - podkreśliła wiceminister edukacji Joanna Mucha podczas konferencji prasowej, która odbyła się 12 czerwca 2024 r. Dodała też że dzieci ukraińskie, które dołączą we wrześniu do polskiego systemu będą miały zaoferowane dodatkowe cztery godziny nauki języka polskiego poza zajęciami szkolnymi (dotychczas było to sześć godzin).

W ciągu kilku dni na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowane zostaną w języku ukraińskim informacje na temat nowych rozwiązań.

Czym jest świadczenie z programu Dobry start i kto może je otrzymać?

Świadczenie Dobry start można otrzymać raz w roku na wyprawkę szkolną dziecka. Wynosi ono 300 zł i jest wypłacane niezależnie od dochodu. Rodzicom wsparcie w tej formie przysługuje na dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością - w wieku do 24 lat.

Wniosek składa się w formie elektronicznej od 1 lipca do 30 lipca. Można to zrobić za pomocą portalu PUE ZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia.