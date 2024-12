Ósmoklasiści rozpoczęli próbne egzaminy

Dziś zaczął się trzydniowy próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Udział szkół nie jest obowiązkowy.

Trzy dni próbnych egzaminów ósmoklasisty

Wiosną 2025 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie na podstawie wymagań podstawy programowej, a nie jak w ostatnich kilku latach na podstawie wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Od 1 września 2024 r. w szkołach realizowana jest odchudzona podstawa programowa kształcenia ogólnego, stąd egzaminy próbne.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem próbnego egzaminu ósmoklasisty mogą to zrobić zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski zaproponował, aby szkoły przeprowadziły je w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godz. 9.00.

Próbne egzaminy ósmoklasisty odbędą się od 2 do 4 grudnia: 2 grudnia – z języka polskiego, 3 grudnia – z matematyki i 4 grudnia – z języka obcego nowożytnego.

Egzamin próby jest dobrowolny

Materiały do próbnych egzaminów obejmą arkusze w wersji standardowej i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami. Arkusze i nagrania (do egzaminów z języków obcych) CKE udostępniła dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożliwiającym powielenie ich dla uczniów.

Materiały do próbnych egzaminów zostaną również o godz. 9.00 zamieszczone na stronie internetowej CKE i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, w dniach w których będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nich w szkole.

Arkusze wypełnione przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Zasady oceniania rozwiązań zadań z egzaminu próbnego ósmoklasisty zostaną zamieszczane 10 grudnia.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie o próbnym egzaminie przypomniał, że przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne.

Co ocenia próbny egzamin ósmoklasisty

- Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) – zaznaczył Zakrzewski.

Podkreślił, że CKE za nieuzasadnione uważa "wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia". I wskazał, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej dzięki wskazaniu, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

- Wyniki testów diagnostycznych mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji – zaznaczył.

