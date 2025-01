Nowy wymiar edukacji dla przyszłych liderów HR i biznesu. Symfonia i Akademia Leona Koźmińskiego łączą siły

Symfonia, czołowy dostawca oprogramowania dla MŚP oraz administracji publicznej i Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z najlepszych uczelni w Polsce, ogłaszają partnerstwo. Firma zapewni studentom i wykładowcom wsparcie merytoryczne i dydaktyczne, wymianę wiedzy i inicjatywy ukierunkowane na rozwój. W programie studiów znajdzie się flagowy produkt HR-owy Symfonii.

Praktyczna edukacja, oparta na współpracy z wiodącymi firmami, takimi jak Symfonia, daje naszym studentom kompetencje, które są kluczowe na współczesnym rynku pracy. Wierzymy, że ścisła współpraca uczelni z sektorem prywatnym jest kluczem do kształtowania przyszłych liderów HR i biznesu – powiedział Kierownik Katedry ZZL, Prorektor ds. Badań i Rozwoju Kadry z Akademii Leona Koźmińskiego Paweł Korzyński.

Symfonia i Akademia Leona Koźmińskiego chcą praktycznej edukacji przyszłych liderów

Naszym celem jest nie tylko dostarczanie technologii, ale również aktywne wspieranie rozwoju praktycznych kompetencji studentów i wykładowców. Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego to nowy wymiar budowania jakościowej edukacji w Polsce, która wpływa na poziom kompetencji cyfrowych w obszarach kluczowych dla gospodarki i całego społeczeństwa – wyjaśniła ekspertka Symfonii ds. digitalizacji HR Małgorzata Wysłouch.

Jak podkreśla Małgorzata Wysłouch, partnerstwo z Akademią Leona Koźmińskiego jest szczególne. Wskazała, że to pierwszy raz, gdy Symfonia pełni rolę partnera studiów podyplomowych, a narzędzie Symfonia HR staje się częścią praktycznego programu nauczania. Dodała, że dzięki temu studenci uczelni, kształcący się na kierunkach Zarządzanie (I i II stopnia), w szczególności specjalizacji HR Tech Biznes Partner i Trener Biznesu, poznają zalety profesjonalnych narzędzi, stosowanych w najlepszych firmach w kraju. W jej ocenie, współpraca Symfonii z ALK obejmuje nie tylko prezentację technologii, ale także merytoryczne wsparcie w zakresie dydaktyki, wymianę wiedzy i inicjatywy ukierunkowane na rozwój studentów.

Akademia Symfonii. Edukacja dla wykładowców i specjalistów

W informacji prasowej przekazano, że w ramach inicjatywy Symfonia dla Edukacji, korzysta już ponad 70 prywatnych i publicznych szkół wyższych w Polsce. Wskazano, że chodzi m.in. o rozwiązania technologiczne takie jak Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Kadry i Płace, R2Płatnik czy Symfonia Handel.

Dodano, że dzięki programowi Symfonii wykładowcy zyskują bezpłatny dostęp do specjalistycznych szkoleń na platformie edukacyjnej Akademia Symfonii. Za jej pośrednictwem producent oprogramowania wspiera specjalistów z sektora MŚP w zakresie zmian prawnych i aktualności związanych z finansami, HR i zarządzaniem. Eksperci oraz partnerzy firmy (np. ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) występowali również jako wykładowcy na uczelniach, które biorą udział w programie. Akademia Symfonii to też jedyny podmiot uprawniony przez producenta do przyznawania certyfikatów znajomości programów Symfonii - napisano w komunikacie.

