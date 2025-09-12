Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada wykorzystanie aktualizowanych, rzeczywistych danych podatkowych z tytułu CIT do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zmiana ma charakter techniczny. Dzięki danym generowanym przez systemy informatyczne możliwe będzie dokładniejsze przypisanie wpływów z podatku dochodowego poszczególnych podatników do właściwej gminy, powiatu czy województwa.

REKLAMA

REKLAMA

Dochody jednostek samorządu terytorialnego [Projekt ustawy]

Jak wynika z istoty planowanych w projekcie rozwiązań, projekt zakłada ponowne przeliczenie dochodów samorządów według zasad z ustawy z 1 października 2024 r. Będzie to zrobione na podstawie nowszych danych – dotyczących podatku dochodowego od firm (CIT) oraz wydatków na oświatę. Dochody samorządów wyliczone dla roku 2025 na tej podstawie posłużą następnie jako punkt odniesienia przy ustalaniu dochodów na rok 2026. W istocie rozwiązań planowanych w projekcie wskazano także, że zgodnie z ustaleniami ze stroną samorządową, przy obliczaniu przeliczeniowej liczby mieszkańców na 2026 r. zostaną utrzymane dotychczasowe zasady. Chodzi o te same obszary wydatków, ich wagi, czynniki wpływające na poziom wydatków w danym obszarze oraz te same współczynniki regresji, które stosowano w 2025 roku.

Polecamy: Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nowe rozwiązania

Kto jest odpowiedzialny za projekt?

Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów i Gospodarki (MFiG). Osobą odpowiedzialną za projekt jest podsekretarz stanu w MFiG Hanna Majszczyk. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2025 r.