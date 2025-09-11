E-rejestracja do lekarza od 2026 roku. Sejmowa komisja zdrowia przyjęła projekt ustawy

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, wprowadzający centralny system e-rejestracji na wizyty w ramach NFZ. Zmiany mają wejść w życie w 2026 roku i początkowo obejmą kardiologię, mammografię oraz cytologię. Nowe przepisy mają usprawnić dostęp do lekarzy i uporządkować kolejki pacjentów.

Nowy system e-rejestracji w ochronie zdrowia

Podczas posiedzenia komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Kluczowym elementem projektu jest stworzenie scentralizowanego systemu e-rejestracji, który umożliwi pacjentom zapisy na wizyty do lekarza poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub tradycyjne kanały – osobiście, telefonicznie czy mailowo.

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podkreślił, że celem projektu jest „wprowadzenie nowego scentralizowanego systemu ustalania kolejności udzielania świadczeń”, co ma poprawić przejrzystość i dostępność świadczeń medycznych.

Jak ma działać centralna rejestracja

Nowe przepisy przewidują, że pacjent podczas zgłoszenia będzie mógł wskazać swoje preferencje – termin, miejsce, konkretną placówkę czy lekarza. System automatycznie zaproponuje najbliższy dostępny termin wizyty.

Zamiast osobnych list oczekujących w poszczególnych placówkach powstanie jedna, wspólna kolejka. Jeśli w danym momencie nie będzie dostępnych wolnych terminów, pacjent zostanie wpisany do centralnego wykazu oczekujących i pozostanie w nim do czasu znalezienia wizyty odpowiadającej jego kryteriom.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało także uruchomienie voicebota dla osób starszych i korzystających wyłącznie z telefonów stacjonarnych. Dzięki temu rejestracja będzie możliwa także bez dostępu do internetu czy poczty elektronicznej.

Zasady dla pacjentów – bez kar finansowych

Projekt nie przewiduje kar pieniężnych za nieodwołanie wizyty. Zamiast tego wprowadzono rozwiązanie motywujące pacjentów:

nieodwołanie wizyty skutkuje utratą terminu i powrotem na koniec kolejki,

odwołanie wizyty pozwala zachować miejsce na początku listy z uwzględnieniem dotychczasowego czasu oczekiwania.

Zdaniem resortu zdrowia takie rozwiązanie powinno skłonić pacjentów do zwalniania terminów, z których nie mogą skorzystać, co przełoży się na lepszą organizację systemu.

Terminy wdrożenia e-rejestracji

Nowy system zacznie działać od 2026 roku.

1 stycznia – 1 lipca 2026 r. – okres przejściowy , w którym placówki medyczne będą mogły dobrowolnie dołączać do centralnej rejestracji,

, w którym placówki medyczne będą mogły dobrowolnie dołączać do centralnej rejestracji, od 1 lipca 2026 r. – obowiązkowe korzystanie z systemu dla trzech obszarów: kardiologii, profilaktyki raka piersi (mammografia) i profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia).

W dalszej perspektywie planowane jest stopniowe rozszerzanie zakresu e-rejestracji na kolejne świadczenia medyczne.

Dyskusja podczas komisji

Komisja zdrowia przyjęła projekt wraz z poprawkami biura legislacyjnego oraz poprawką posła Grzegorza Napieralskiego (KO). W trakcie posiedzenia poseł Janusz Cieszyński (PiS) pytał o możliwość wprowadzenia zachęt finansowych dla placówek, które szybko dostosują swoje systemy do nowego rozwiązania.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Demediuk, wyjaśnił, że pierwotnie planowano jednorazowe wsparcie finansowe dla świadczeniodawców w wysokości 5–10 tys. zł, jednak zrezygnowano z tego rozwiązania, ponieważ kwoty te nie pokrywałyby faktycznych kosztów zmian w systemach informatycznych. Zadeklarował jednak ponowne rozważenie tej kwestii.

Dalsze plany Ministerstwa Zdrowia

Podczas posiedzenia komisji wiceminister Tomasz Maciejewski poinformował także o działaniach związanych z Internetowym Kontem Pacjenta. Resort pracuje nad wdrożeniem e-karty szczepień zintegrowanej z IKP, która ma pomóc w zwiększeniu wyszczepialności i przypominaniu pacjentom o dawkach przypominających.