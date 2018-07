Pobór opłaty na targowiskach

Na wstępie należy wyjaśnić pojęcie targowisk. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. Warto zaznaczyć, że opłacie targowej nie podlega sprzedaż, która prowadzona jest w budynkach lub w ich częściach. Wprowadzić opłatę targową może rada gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 1 marca 2018 r. w sprawie o sygn.akt I SA/Gl 932/17 wyjaśnił kwestię „dokonywania sprzedaży” :

o tym, czy do analizowanego pojęcia "dokonywanie sprzedaży" w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) należy również zaliczyć odpłatne świadczenia złożone, zawierające oprócz czynności usługowych także charakterystyczną dla art. 535 KC sprzedaż, w tym w szczególności przygotowanych dań do spożycia - decydują okoliczności konkretnego przypadku. To te niepowtarzalne okoliczności danej sprawy powinny determinować ustalenie, jaką konkretnie umowę zawarły strony transakcji: czy umowę sprzedaży, czy umowę usługi, w tym o świadczenie usługi gastronomicznej. W konsekwencji ustalenie tej kwestii na decydujące znaczenie dla określenia w danym przypadku istnienia albo braku obowiązku podatkowego w opłacie targowej.

Podkreślenia wymaga to, że dokonywanie sprzedaży to nie tylko sama czynność, zawieranie umowy sprzedaży, ale również propozycja sprzedaży, czyli wyjście z ofertą.

Zwolnienia od opłaty targowej

Od opłaty targowej zwolnieni są podatnicy podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Należy pamiętać, że osoby płacące czynsz dzierżawny także mają obowiązek opłatę targową uiszczać. Warto zwrócić uwagę również na to, że przy uiszczaniu opłaty targowej nie ma znaczenia czy targowisko prowadzone jest na terenie prywatnym, czy na terenie gminy.

Zasady poboru opłaty targowej

Zasady poboru oraz termin omawianej opłaty ustala rada gminy. Brak określenia w uchwale rada gminy wprowadzającej opłatę targową, zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej stanowi istotne naruszenie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), co skutkuje nieważnością uchwały (Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2017 r. 0102-461/17).