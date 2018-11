Zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły a przychód

ODPOWIEDŹ:

Nie, jeśli gmina nie zapewnia uczniom w ramach swoich obowiązków bezpłatnego dojazdu do szkoły, to refundacja kosztów dojazdu nie stanowi dla rodziców przychodów, a zatem nie ma konieczności wystawiania PIT 8-C.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (dalej: ustawa - Prawo oświatowe), sieć publicznych szkół podstawowych powinna być tak zorganizowana, by każde dziecko mogło realizować obowiązek szkolny bez konieczności zbyt długiej czasowo drogi do placówki. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione wyżej, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat -także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Należy pamiętać, że obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

zapewnienie dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Co istotne, ustawodawca w art. 21 ust.1 pkt 40c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił od podatku zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe. Jest to konsekwencją tego, że dowóz dzieci do szkoły jest zadaniem własnym gminy. Gdy dowóz dzieci jest dokonywany przez ich rodziców, to właśnie gmina jest zobowiązana do refundacji tych kosztów rodzicom. Obowiązujące rozwiązanie jest neutralne podatkowo, ponieważ najpierw rodzice ponoszą koszty dojazdu, a następnie są one im zwracane.

PODSTAWY PRAWNE

RADOSŁAW MICHAŁ STĘPIEŃ

adwokat, autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego