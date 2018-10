6 latek w szkole w roku szkolnym 2019/2020 .

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe dziecko 6 letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Takie przygotowanie odbywa się w przedszkolach, szkołach podstawowych, czy też oddziałach przedszkolnych. Generalnie dzieci 7 letnie rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

Przepisy obecnie obowiązujące w Polsce dają jednak możliwość wysłania do klasy pierwszej dziecka 6 letniego. Zgodnie z art. 36. 1. ustawy Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Podkreślić należy, że przyjęcie do klasy pierwszej następuje na wniosek rodziców. Poza wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi zostać spełniony jeden z dwóch warunków. Warunek pierwszy to posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Opinię można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod którą podlega przedszkole dziecka. Drugi warunek to korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej.

Do końca kwietnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny nauczyciel przedszkola ma obowiązek przygotować informację o gotowości szkolnej dziecka. Rodzic nie ma obowiązku przedstawiać informacji z przedszkola dyrektorowi szkoły. Należy jednak pamiętać, że opinia, o której mowa w zdaniu poprzednim może być pomocna w dalszej pracy z dzieckiem.

Rodzice mają prawo złożyć również wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego należy złożyć nie później niż do 31 sierpnia, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Opinię o potrzebie odroczenia obowiązku wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Opinię, o której mowa w zdaniu poprzednim należy załączyć do wniosku. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego.