Koncesja na alkohol - opłaty 2021 r.

Grupa posłów złożyła do ministra rozwoju, pracy i technologii interpelację w sprawie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w warunkach pandemii koronawirusa. (Interpelacja nr 17589, zgłaszający Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Maciej Kopiec, Marek Rutka). Posłowie zwrócili uwagę na to, że epidemia COVID-19 spowodowała zamknięcie szeregu branż w tym przede wszystkim gastronomicznej oraz turystycznej. Wielu restauratorów walczy o utrzymanie biznesów i pomimo dużych strat będzie musiało ponieść dodatkowe koszty by utrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zadali pytanie czy planowane jest przesunięcie tej opłaty w czasie w taki sposób by jej koszty w sposób znaczący nie obciążały branży gastronomicznej.

W odpowiedzi na interpelację Marek Niedużak - Podsekretarz Stanu w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii odpowiedział, że dobór rozwiązań w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych od przedsiębiorców z branży gastronomicznej pozostawiono w kompetencji rad gmin. Przedstawiamy całość odpowiedzi na interpelację.





Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm.) gminy pobierają, m.in. od przedsiębiorców, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, opłaty za korzystanie z tych zezwoleń. W okresie czasowego ograniczenia w zakresie funkcjonowania m.in. lokali gastronomicznych odmiennie niż w przypadku posiłków sprzedaż napojów alkoholowych na wynos nie może być prowadzona, ponieważ posiadane przez restauratorów zezwolenia nie uprawniają do prowadzenia takiej sprzedaży.

Zwolnienie z opłaty z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych

Mając na uwadze trudne położenie branży gastronomicznej w 2020 r. w art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.1842 z późn. zm.) wprowadzono przepisy umożliwiające radzie gminy w drodze uchwały, zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.11[1] ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Przewidziana była także możliwość zwrotu już wniesionej części opłaty. Uchwalona w dniu 21 stycznia 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (Dz.U. poz.159) wprowadza analogiczne rozwiązania w odniesieniu do opłat należnych w 2021 r.

Nowelizacja przepisów pozwala radom poszczególnych gminy na podjęcie decyzji o uchwaleniu stosownej uchwały o zwolnieniu w 2021 roku z opłat lub przedłużeniu terminu na jej wniesienie, a także o możliwości zwrotu już wniesionej opłaty. W kompetencji rady gminy pozostawiono zatem dobór rozwiązań w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych od przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy w okresie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów, nie mieli możliwości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Marek Niedużak - Podsekretarz Stanu w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii

Koncesja na alkohol opłaty 2021

Na koniec przypominamy, że opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu należy wpłacić:

jednorazowo, do 31 stycznia danego roku lub

w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Opłaty zależą od obrotów i wynoszą: