Rekompensata za wpływy utracone z opłaty targowej w 2021 roku

Zawieszenie opłaty targowej 2021 rekompensata

Tarcza 6.0, czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidziała wypłatę rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego z zawieszeniem pobierania opłaty targowej w 2021 roku. Wypłatę tej rekompensaty przewiduje art. 31zzm specustawy o COVID-19. Przepis ten nie przewiduje obowiązku składania wniosku.

Wysokość rekompensaty dla JST z tytułu opłaty targowej

W art. 31zzm ust. 3 specustawy o COVID-19 jest mowa o tym, że podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

reklama reklama



Opłata targowa 2021 wypłata rekompensaty

Rekompensata będzie wypłacana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 specustawy o COVID-19. Środki z tytułu rekompensaty mają być przekazywane do 31 marca 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są przekazywane na rachunki bankowe właściwych JST i stanowią dochód budżetów tych jednostek. Z art. 65 specustawy o COVID-19 wynika m.in., że w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 specustawy o COVID-19. Przy czym wypłaty ze środków tego funduszu mają być realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej do BGK przez Prezesa Rady Ministrów, który może upoważnić do składania dyspozycji wypłaty ze środków funduszu dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, zgodnie z ustawą z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej - określając jednocześnie zakres tego upoważnienia.

Z kolei, zgodnie z art. 65 ust. 7 specustawy o COVID-19, finansowanie lub dofinansowanie może zostać udzielone za pośrednictwem poszczególnych dysponentów części budżetowych, a środki dla poszczególnych dysponentów są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych funduszu. BGK, na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, zawiera z dysponentami części budżetowych porozumienia określające sposób i terminy przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości.

Utrata dochodów z opłaty targowej

Pobieranie opłaty targowej nie jest obowiązkowe. Gmina może przyjąć uchwałę o jej poborze, lecz nie musi. Wyraźnie wynika to z art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Rekompensata będzie przysługiwała tylko tym gminom, które pobierały opłatę targową.

Z uzasadnienia projektu tarczy 6.0 wynika, że w 2019 roku dochody z opłaty targowej uzyskało 1649 gmin na 2477 ogółem. W wielu jednostkach był to wpływ rzędu kilku-kilkuset tysięcy złotych. Mniej niż połowa osiągnęła kwotę powyżej 20 tys. zł. Warto wskazać, że pierwotnie w projekcie tarczy 6.0 zakładano, że pomoc ta ma trafić tylko do tych gmin, które z tytułu opłaty uzyskiwały dochody przekraczające 10 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu 6.0 wskazano, że dla 877 gmin wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły powyżej 10 tys. zł, natomiast w przypadku 772 jednostek wpływy nie przekroczyły tej kwoty. Projektowane rozwiązanie było krytykowane. Zarzucano mu niesprawiedliwe dzielenie jednostek na te, które otrzymają tę pomoc, i te, które jej nie otrzymają. Ostatecznie w toku prac w parlamencie uzależnienie pomocy od limitu wpływów z opłaty targowej za ubiegły rok zostało wykreślone.

Autor: Leszek Jaworski, prawnik, wieloletni pracownik administracji publicznej, specjalista ds. prawa samorządowego i administracyjnego, autor licznych publikacji z tego zakresu

Podstawy prawne