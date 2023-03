Masz subkonto w ZUS i członkostwo w OFE?

Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinien złożyć w OFE.

Podział środków po jego śmierci rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że osoba do nich uprawniona musi w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do OFE, aby otrzymać należne środki.

Subkonto ZUS a OFE

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o:

osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto,

udziale tych osób w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE,

w ciągu 14 dni od momentu podziału.

Podział środków na subkoncie w ZUS jest zatem konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z OFE, ZUS ma 3 miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.