System kaucyjny od 1 października 2025 r. Ekspert pozytywnie o zmianach

System kaucyjny od 1 października 2025 r. Ekspert pozytywnie o poprawkach przyjętych przez podkomisję nadzwyczajną dotyczącą nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Chodzi m.in. o wyłączenie z systemu kaucyjnego opakowań mleka i produktów mlecznych.

W Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Podkomisja przyjęła projekt ustawy, wprowadzając w jego treści niezbędne poprawki mające na celu uszczelnienie i zabezpieczenie przyszłego systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje.

Ekspert pozytywnie o zmianach

Krzysztof Hornicki ekspert BCC ds. ochrony środowiska, przewodniczący Komisji BCC ds. Gospodarki Odpadami pozytywnie ocenia poprawki do projektu ustawy. Potwierdzone zostało wyłączenie z systemu kaucyjnego opakowań mleka i produktów mlecznych, a także zapewnienie prawidłowego obiegu kaucji w systemie, czyli pobieranie jej na każdym etapie dystrybucji napojów w opakowaniach. Bardzo korzystne jest także zaplanowanie trzymiesięcznego okresu przejściowego, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli legalnie wprowadzić do obrotu wyprodukowane wcześniej napoje w opakowaniach, stanowiące ich zapasy i stany magazynowe – dodał Hornicki.

System kaucyjny od 1 października 2025 r.

Projekt zakłada uruchomienie sytemu kaucyjnego nie wcześniej niż 1 października 2025 r. System kaucyjny obejmie następujące rodzaje opakowań:

- butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów,

- puszki metalowe jednorazowego użytku na napoje o pojemności do 1 litra,

- butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 litra.

Jednostki handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2 będą zobowiązane do pobierania kaucji od konsumentów oraz do przyjmowania opakowań po napojach i zwrotu pobranej kaucji. Sklepy i hurtownie o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2 także będą musiały pobierać kaucję od konsumentów, natomiast zbieranie opróżnionych opakowań oraz zwrot kaucji będą dla nich dobrowolne.

