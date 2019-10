Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych [PODCAST]

Z podcastu o e-fakturowaniu dowiecie się Państwo od kiedy przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawiania takich elektronicznych dokumentów, jak założyć konto na platformie służącej do wystawiania faktur. Omówimy również co elektroniczna faktura powinna zawierać, aby spełniała wymogi określone przepisami prawa.

reklama reklama



Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach obowiązuje od 18 kwietnia 2019 r. To właśnie od tego dnia instytucje publiczne przygotowane są do odbioru oraz przetwarzania faktur elektronicznych wysyłanych przez przedsiębiorców. Państwo, jako przedsiębiorcy, również będziecie mieć taki obowiązek, ale od 1 listopada 2020 r. Ustawą, w której uregulowano e-faktury jest ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. To właśnie w tym akcie prawnym w razie wątpliwości można sprawdzić wszystko co dotyczy e-fakturowania.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl