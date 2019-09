Sygnaliści w bankach

sposób przekazywania członkowi zarządu (do którego są zgłaszane naruszenia oraz odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń), lub radzie nadzorczej oraz pracownikom, jednostkom organizacyjnym i komórkom organizacyjnym (odpowiedzialnym za podejmowanie i koordynowanie weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz podejmowanie działań następczych) informacji związanych ze zgłoszeniem naruszenia, niezbędnych do prawidłowej weryfikacji tego zgłoszenia, z uwzględnieniem ograniczenia zakresu przekazywanych informacji odpowiednio do celów realizowanych przez procedurę oraz treści zgłoszenia naruszenia,