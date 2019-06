Nowe zasady doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym 2019 r. i 2020 r.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego to jedna z siedmiu ustaw podpisanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 6 czerwca 2019 r. Ustawa ustala nowe zasady doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w doręczeniach pism w postępowaniu administracyjnym polegają na tym, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE będzie miało taki sam skutek jak nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej.

Zmiany dotyczą również ustanawiania pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Mianowicie, o ile doręczenie pism w postępowaniu administracyjnym nie następują przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, strona w niektórych przypadkach będzie miała obowiązek wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Mowa tu o stronie postępowania administracyjnego, która nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej i :

nie ma miejsca zamieszkania w RP

nie ma zwykłego pobytu w RP

nie ma siedziby w RP, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego pisma organ administracji publicznej doręczać może za pokwitowaniem nie tylko przez operatora pocztowego, ale również przez swoich pracowników i inne upoważnione do tego osoby lub organy. Co do zasady pisma w postępowaniu administracyjnym doręczane są stronie, lecz gdy działa przez przedstawiciela to właśnie jemu. Z kolei jednostkom organizacyjnym pisma doręcza się w lokalu ich siedziby. Pismo odebrać może wyłącznie osoba do tego upoważniona. Pamiętać należy, że w aktualnym stanie prawnym doręczenia pism można dokonać przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

