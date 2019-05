Elektronizacja postępowania administracyjnego od 31 maja 2019 r.

Elektronizacja postępowania administracyjnego nastąpi już 31 maja 2019 r. Dzięki nowym przepisom będzie istniała możliwość doręczania pism w formie dokumentu elektronicznego. Co za tym idzie na strony postępowania administracyjnego zostanie nałożony nowy obowiązek. Strony będą musiały pamiętać o zmianie adresu elektronicznego. Podkreślenia wymaga fakt, że strona będzie miała prawo zrezygnować z elektronicznego doręczania pism. W takiej sytuacji sąd korespondencję doręczać będzie drogą tradycyjną.

Kolejnym novum są narzędzia do prowadzenia pełnych akt w wersji elektronicznej. Podkreślić należy, że narzędzia pozwolą na udostępnienie akt sprawy w wersji elektronicznej stronom. Sąd udostępnia stronom akta sprawy w swoim systemie teleinformatycznym, po odpowiednim uwierzytelnieniu.

Jeżeli pełnomocnik będzie chciał uzyskać dostęp do akt sprawy w celu uzyskania dostępu, przed uwierzytelnieniem powinien podać sądowi swój numer PESEL.

Narzędzia, które wprowadza w dniu 31 maja 2019 r. ustawa omawiana w niniejszym artykule pozwolą na przekazywanie pełnych akt sprawy w wersji elektronicznej organom administracji.

Zgodnie z nowelizacją, gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie będzie musiało spełniać następujące warunki:

a) oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

b) numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub

c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania,

d) oznaczenie przedmiotu sprawy.

Wzory dokumentów elektronicznych zostaną opracowane i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do opracowania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim uprawniony będzie Prezes NSA.