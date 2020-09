Na jakich zasadach można przenieść pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce, zgodnie z rozwiązaniami tarczy antykryzysowej?

Odpowiedź: Nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dokonana ustawą z 19 czerwca 2020 r., która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadziła przepis art. 3a, który umożliwia tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce. Jest to regulacja, która obowiązuje obok przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Pracodawca samorządowy ma więc do wyboru, na jakiej podstawie przenieść podwładnego.





Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.