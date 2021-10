Asystent rodziny - zarobki 2021

Asystent rodziny otrzyma dodatek do wynagrodzenia. Jakie będą zarobki asystentów w 2021 r.? Na czym polega ich praca?

Asystent rodziny - zarobki

Niemal 3,8 tysiąca asystentów rodziny otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 2 000 zł brutto. To forma docenienia asystentów, którzy stanowią ważne ogniwo w systemie wsparcia rodzin. Na wypłatę dodatków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy 8 mln złotych.

Dodatki do wynagrodzenia wypłacane będą w ramach resortowego Programu asystent rodziny na rok 2021. Otrzyma je prawie 3,8 tys. asystentów rodziny z całej Polski, wskazanych przez samorządy. Każdy z asystentów otrzyma dodatek do pensji w kwocie do 2 000 złotych brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Budżet programu to 8 mln złotych.

Dodatki są formą docenienia wysiłku i zaangażowania asystentów rodziny w wykonywanie swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

Asystent rodziny - na czym polega praca?

Asystent rodziny jest odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, zdrowotnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent rodziny ma wspierać codzienną aktywność rodziny, motywować ją do poprawy jej sytuacji.

Działania podejmowane przez asystenta polegają m.in. na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.