Podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych – o ile wzrosną w 2022?

Podwyższa wynagrodzeń pracowników nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Kogo dokładnie obejmie i ile wyniesie?

Podwyżka wynagrodzeń, w myśl nowego aktu wykonawczego, będzie dotyczyła pracowników samorządów zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania umowy o pracę.

Rozporządzenie zostało wydane w związku z koniecznością opracowania niniejszej regulacji powstałą wraz z uchwalenie, ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Pracownik samorządowy – definicja

W myśli wyżej wymienionej ustawy pracownikiem samorządowym możemy nazwać osobę zatrudnioną w urzędzie marszałkowskim, bądź wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej, w starostwie powiatowym, bądź powiatowej jednostce organizacyjnej, w urzędzie gminy, jednostce pomocniczej gminy, gminnej jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym. Pracownik biura związku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowego zakładu budżetowego utworzonego przez te związki, czy biura jednostki administracyjnej jednostki samorządu terytorialnego również jest pracownikiem samorządowym.

Pracownikami samorządowymi są również osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Wynagrodzenia po podwyżce pracowników samorządów zatrudnionych na podstawie wyboru

Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw:

L.p. Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (w zł) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego ( w zł 1. Prezydent m.st. Warszawy 11 300 4116,54 2. Prezydenci miast na prawach powiatu: - powyżej 300 tys. mieszkańców - do 300 tys. mieszkańców 10 770 10 770 4100 3450 3. Wójt, burmistrz w gminie: - powyżej 100 tys. mieszkańców - powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców do 15 tys. mieszkańców 10 770 10 430 10 250 3450 3450 3150 4. Starosta w powiecie: - powyżej 120 tys. mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców do 60 tys. mieszkańców 10 770 10 430 10 250 3450 3450 3 150 5. Marszałek województwa: -powyżej 2 mln mieszkańców - do 2 mln mieszkańców 11 300 10 770 4 116,54 4 100

Ponadto przewodniczący zarządu związku otrzyma od 1 stycznia 2022 r. maksymalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9 730 zł oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie 3 650 zł. Zastępca przewodniczącego zarządu związku 8 340 zł i 2 900 zł, a pozostali członkowie zarządu związku 7 650 zł i 2 220 zł.

Wicestarosta w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców w nowym roku będzie mógł liczyć na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 9 730 zł oraz na dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 3 650 zł. W powiecie w przedziale mieszkańców wysokości 60-120 tys. pensja wicestarosty może wynieść maksymalnie 9 040 zł a dodatek funkcyjny 3650 zł, zaś w powiecie do 60 tys. mieszkańców 8 340 zł i 2 900 zł. Pozostali członkowie zarządu w powiecie będą mogli pobierać maksymalne wynagrodzenie w wysokości: analogicznie 8 340 zł i 2 550 zł, 7 650 zł i 2 550 zł, 7 000 zł i 2 550 zł.

Z kolei wicemarszałek w województwie liczącym powyżej 2 mln mieszkańców po podwyżce wynagrodzenia od 2022 r. będzie mógł otrzymać maksymalną pensję w wysokości 10 430 zł, i dodatek funkcyjny maksymalnie do 4 500 zł, zaś wicemarszałek województwa do 2 mln mieszkańców 9 730 zł i 3 650 zł. Pozostali członkowie zarządu województwa otrzymają wynagrodzenie: w województwie powyżej 2 mln mieszkańców 9 730 zł i 3 650 zł, zaś poniżej 2 mln mieszkańców 9 040 zł i 2 900 zł.

Wynagrodzenia po podwyżce pracowników samorządów zatrudnionych na podstawie powołania

L.p. Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (w zł) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (w zł) 1. Zastępca prezydenta m.st. Warszawy 10 430 4 500 2 Skarbnik m. st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców 10 430 4 500 3. Zastępca prezydenta miasta (na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (na prawach powiatu) 9 730 4 500 4. Zastępca wójta, burmistrza w gminie: - powyżej 100 tys. mieszkańców - powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - do 15 tys. mieszkańców 9 730 9 040 8 340 3 650 3 650 2 900 5. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie: - powyżej 100 tys. mieszkańców - powyżej 15 tys. do 100 tys mieszkańców - do 15 tys. mieszkańców 9 730 9 040 8 340 3 650 3 650 2 900 6. Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu): - powyżej 120 tys. mieszkańców, - powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców - do 60 tys. mieszkańców 9 040 8 340 7 650 3 650 2 900 2 550 7. Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa): - powyżej 2 mln mieszkańców - do 2 mln mieszkańców 10 430 9 730 4 500 3 650

Wynagrodzenia według stopnia zaszeregowania

W rozporządzeniu uległa kwota minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania ( załącznik nr 3 – red.), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. Dotyczy ona 22 kategorii. To druga modyfikacja w tym roku. Pierwsza nastąpiła od 1 października. Obecnie stawki wynoszą od 2000 zł w pierwszej kategorii do 3300 zł w ostatniej. Wraz z początkiem nowego roku kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego z I kategorii wzrośnie do 2000 zł, zaś w XXII do 3600 zł.

Kategoria zaszeregowania Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (w zł) I 2 150 II 2 200 III 2 250 IV 2 300 V 2 350 VI 2 400 VII 2 450 VIII 2 500 IX 2 550 X 2 600 XI 2 650 XII 2 700 XIII 2 750 XIV 2 800 XV 2 850 XVI 2 900 XVII 2 950 XVIII 3 000 XIX 3 100 XX 3 200 XXI 3 400 XXII 3 600

