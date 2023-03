„DGP”: Praca z domu nie pozbawi wyższych kosztów

W czasie pandemii…

Już raz Ministerstwo Finansów odpowiadało na podobne pytanie - gdy nastała pandemia COVID-19. W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów zapewnił wtedy: "W sytuacji zatem, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid-19, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy, pracownikowi - tak jak dotychczas - przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu" (patrz: "Dojazdy ustały, ale wyższe koszty pozostały", DGP nr 229/2020).

…i przy pracy zdalnej

Spytaliśmy MF, czy wykładnia ta będzie aktualna również w kontekście pracy zdalnej wykonywanej na podstawie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, które wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r. Odpowiedź resortu jest jednoznaczna i korzystna dla zatrudnionych.

Należy tylko pamiętać, że warunkiem zastosowania przez pracodawcę (płatnika) podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na PIT jest złożenie przez pracownika oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania kosztów w tej wysokości (art. 32 ust. 7 ustawy o PIT). Oświadczenie to składa się na formularzu PIT-2. Nie trzeba go co roku ponawiać, dotyczy ono również kolejnych lat podatkowych, chyba że stan faktyczny się zmienił, o czym pracownik ma obowiązek poinformować płatnika, czyli wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie.

Koszty pracownicze w 2023 r.

W 2023 r. wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

wynosi 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

nie może przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy , w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; wynosi 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł, w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

nie może przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

