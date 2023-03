Pracownik nie może zrzec się prawa do ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu – wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wypłata środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej jest obligatoryjna, niezależnie od tego, która strona wystąpiła z inicjatywą wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna: Pracownik nie może zrzec się prawa do ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu

Od 7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy regulująca pracę zdalną, w tym zasady rozliczania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do jej wykonywania.

Praca zdalna - wyjaśnienia

Jak wyjaśniło MRiPS, zgodnie z nowymi przepisami „pracodawca jest obowiązany m.in. do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej”. Obowiązek ten może zostać zastąpiony wypłatą ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą lub ryczałtu.

„Ustawa nakłada na pracodawcę ww. obowiązki niezależnie od tego która ze stron stosunku pracy wystąpi w inicjatywą dotyczącą wykonywania pracy zdalnej, dlatego pracownik nie może zrzec się prawa do ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu” – poinformował wydział prasowy Departamentu Komunikacji i Promocji MRiPS.

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Juliusz Głuski-Schimmer, zgodnie z art. 6724 § 2 Kodeksu pracy możliwe jest używanie przez pracownika prywatnych narzędzi pracy np. komputera w przypadku, w którym obie strony stosunku pracy tak ustalą. Warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania jest wykorzystanie prywatnych urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo pracy.

Praca zdalna - ekwiwalent

Za wykorzystanie np. prywatnego laptopa pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

„Obowiązek wypłaty tego ekwiwalentu może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej” – poinformował rzecznik GIP.

Głuski-Schimmer wskazał też, że zgodnie z art. 6724 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych. Nowe przepisy nie dopuszczają też w żadnym przypadku możliwości rezygnacji przez pracownika z ekwiwalentu albo ryczałtu wypłacanego w związku z ponoszeniem przez pracownika kosztów zużycia energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

27 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przepisy określające zasady organizacji pracy zdalnej, które zastąpią dotychczasowe regulacje dotyczące telepracy.