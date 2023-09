Komunikat ZUS: Oddamy pieniądze za chorobowe za 3 lata wstecz. Zgodnie z wyrokiem SN. Złóż wniosek

Pracownicy, którzy brali dodatkowe zlecenia w czasie umowy o pracę i zachorowali mogą za 3 lata wstecz dostać dopłatę do świadczeń chorobowych.

6 września ZUS poinformował o ważnej zmianie w zakresie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Infor.pl opublikował ten komunikat i dziś wracamy do niego z przykładami pokazującymi, co zrobić, aby otrzymać dopłaty do wynagrodzenia chorobowego za ostatnie 3 lata.

UWAGA! Potrzebny jest wniosek, choć logicznie patrząc ZUS powinien zwrócić pieniądze z urzędu.

Dopłata do chorobowego za 3 lata wstecz

Bo taka jest istotna tego komunikatu - można otrzymać dopłatę do "chorobowego" Dotyczy to pracowników, którzy w ciągu ostatnich trzech lat otrzymywali od pracodawcy jednocześnie wypłaty z:

umowy o pracę dodatkowej "oskładkowanej" umowy cywilnoprawnej.

Zmiana poglądu ZUS, który do tej pory ograniczał łączenie wynagrodzeń z umów o pracę i zlecenia tej samej osoby, wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. (sygn. akt I UK 460/17).

Kiedy można otrzymać dopłatę?

Do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, nie ma zastosowanie zasada mówiąca, że: "Składniki wynagrodzenia przysługujące w myśl umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy do określonego terminu, uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego tylko za okres przypadający do tego terminu."

Wynagrodzenie z tego tytułu należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

Przykład 1

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 10 lipca do 8 sierpnia. Pracodawca zawarł z pracownicą w dniu 31 marca umowę zlecenia na okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnione zostanie wynagrodzenie pracownicy za okres od lipca poprzedniego roku do czerwca bieżącego roku, w tym wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłacone za okres od kwietnia do czerwca.

Przykład 2

Pracownik zachorował 5 czerwca i był niezdolny do pracy do 14 lipca. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę zlecenia na okres od 15 maja do 30 czerwca. Podstawa wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego jest ustalana z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres od czerwca poprzedniego roku do maja bieżącego roku. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego mu za okres od 5 do 30 czerwca powinno zostać uwzględnione także wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłacone za okres od 15 do 31 maja. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego za okres od 1 do 14 lipca należy ustalić z uwzględnieniem wynagrodzenia z umowy zlecenia.

Przykład 3

Pracownik stał się niezdolny do pracy w sierpniu. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowy zlecenia na okres od 7 do 17 marca, od 17 do 29 kwietnia oraz od 4 maja do 26 maja. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od sierpnia poprzedniego roku do lipca bieżącego roku. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zostanie uwzględnione również wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu wykonania umów zlecenia.

