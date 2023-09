Tylko do 30 IX praca zdalna w związku z pandemią. Tylko do 7 X 2023 r. telepraca. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej umowy o pracę

Praca zdalna zlecona jednostronnie przez pracodawcę z powodu stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 może być wykonywana przez pracowników maksymalnie do 30 września 2023 r.

WAŻNA! Po tym terminie praca zdalna może być wykonywana wyłącznie na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem.

Zmiany od 1 października 2023 r. - sprawdź, czy dotyczą Ciebie

Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu (art. 6719 § 3 Kodeksu pracy). Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany w Polsce z dniem 1 lipca 2023 r. W związku z tym 30 września 2023 r. upływają 3 miesiące od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Będzie to więc ostatni dzień w którym pracodawca ma możliwość jednostronnego zlecenia pracownikowi wykonywania obowiązków w trybie zdalnym.

Zatem od 1 października 2023 r. pracodawcy powinni powierzać pracę zdalną swoim pracownikom na podstawie zawartych z nimi porozumień w tym zakresie (art. 6720 § 5 Kodeksu pracy). Z inicjatywą zawarcia takiego porozumienia może wystąpić pracodawca albo pracownik składając wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 6719 § 2 Kodeksu pracy).

Magdalena Sybilska-Bonicka

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, wieloletni praktyk, trener biznesu i były wykładowca akademicki z zakresu prawa pracy

Podstawa prawna art. 6719 § 2 i § 3, art. art. 6720 § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – Dz.U. z 2023 r. poz. 118

Zmiany od 8 października 2023 r. - sprawdź, czy Twoja firma już je wprowadziła

Umowy o telepracę wygasają 7 października 2023 r. W Twojej firmie powinny się pojawić nowe dokumenty, co do wykonywania pracy w formie:

stacjonarnej (100% pracy w firmie), hybrydowej (np. 1 dzień w tygodniu w firmie, 4 dni praca z domu) czy zdalnej (100% pracy z domu).

Wynika to z tego przepisu:

Art. 18. 1. Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 676 § 1–4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że skoro praca zdalna weszła w życie 7 kwietnia 2023 r., to do 7 października 2023 r. można stosować przepisy o telepracy. 7 października 2023 r. instytucja telepracy przechodzi do historii. Wynika to z USTAWY z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 240). I w miejsce telepracy powinny wejść umowy o pracę zdalną czy hybrydową.

Tomasz Król