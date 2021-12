Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego przez JST

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego. Przeprowadzenie merytorycznej oceny żądania strony wymaga wcześniejszego wszczęcia postępowania administracyjnego. Tylko w wyjątkowej sytuacji możliwe jest wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia i tym samym rezygnacja z rozpatrzenia wniosku.

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego - przesłanki

Do wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego co do zasady nie jest wymagane wydanie jakiegokolwiek aktu administracyjnego. Datą wszczęcia postępowania inicjowanego przez stronę jest data doręczenia organowi administracji publicznej stosownego żądania (art. 61 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; dalej: k.p.a.). Nie wprowadzono natomiast żadnej podstawy prawnej o charakterze ogólnym, na mocy której adresat żądania byłby zobowiązany do wydania odrębnego orzeczenia w przedmiocie wszczęcia postępowania.

WAŻNE

Wyjątkami są tu art. 31 § 2 k.p.a. (dotyczący wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej) oraz art. 149 § 1 k.p.a. (odnoszący się do wznowienia postępowania - wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia). Formą procesową wszczęcia postępowania w tych przypadkach jest postanowienie.

Rezygnacja z wydania postanowienia w pozostałych sytuacjach wynika zapewne z przyjęcia, że nie istnieje potrzeba wydania odrębnego aktu w przypadku pozytywnego odniesienia się do żądania strony co do przeprowadzenia postępowania. Nie ma też ryzyka ewentualnego naruszenia praw innych stron postępowania niż wnioskodawca, które wskutek niewydania (i w konsekwencji niedoręczenia) rozstrzygnięcia o wszczęciu postępowania nie wiedziałyby, że postępowanie jest prowadzone. Przed takim ryzykiem chroni bowiem art. 61 § 4 k.p.a., który nakłada na organ prowadzący postępowanie obowiązek zawiadomienia o jego wszczęciu wszystkich osób będących stronami w sprawie.

(…)

dr Kazimierz Pawlik

Fragment artykułu pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX 🡢