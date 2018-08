RODO w szkole - wskazówki praktyczne

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

reklama reklama

Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera zaktualizowane wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa skierowały dziś, 24 sierpnia br. wspólny list do dyrektorów szkół, w którym wyraziły nadzieję, że zawarte w poradniku informacje i praktyczne wskazówki będą pomocne w ich codziennej pracy. Minister edukacji i Prezes UODO podkreśliły, że lepsze poznanie i zrozumienie przepisów RODO pozwoli chronić bezpieczeństwo dzieci oraz budować wzajemne zaufanie między szkołą a rodzicami.

Zobacz: RODO 2018

Przewodnik udostępniony został na stronach internetowych obu urzędów oraz przesłany

za pomocą Systemu Informacji Oświatowej do każdej szkoły w Polsce.

Współpraca MEN i UODO

W tym roku odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, który objęty został patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Program polega na tym, że w pierwszej kolejności swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej. Podczas wydarzenia eksperci UODO przekazują pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo udostępniane również radom pedagogicznym.

Celem projektu jest również to, aby zdobytą podczas konferencji wiedzę nauczyciele upowszechniali również wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i przy realizowaniu innych niestandardowych działań.

Podczas tegorocznej edycji Programu szkoły zrealizowały ok. 5 000 lekcji na temat ochrony danych osobowych, zarówno podczas godzin wychowawczych, jak i lekcji przedmiotowych. Podjęto również ponad 900 działań edukacyjnych.

30 sierpnia br. zostanie uruchomiony nabór do kolejnej, IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Już dziś zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do wzięcia w nim udziału. Rekrutacja do Programu dostępna jest przez formularz na stronie internetowej www.uodo.gov.pl/tdts

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poradnik_RODO_Ochrona danych osobowych w szkole_MEN i UODO

Data: 2018-08-24, rozmiar: 1 MB

List MEN i UODO do dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Data: 2018-08-24, rozmiar: 86 KB