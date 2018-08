Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w deklaracji śmieciowej

Aktualny stan prawny

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej także: „deklaracja śmieciowa”). Rada gminy określa wzór deklaracji śmieciowej w drodze uchwały.

Na podstawie art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czynności, rada gminy może wymagać podania przez właściciela nieruchomości następujących danych tj.:

reklama reklama

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Niewątpliwie ww. informacje stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO [2]. Z kolei zbieranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i organizowanie odbioru odpadów komunalnych jest przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 2) RODO. W rezultacie gmina – jako administrator danych osobowych – ma obowiązek przekazania właścicielom nieruchomości informacji o przetwarzaniu danych osobowych w niezbędnym zakresie.

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, ma zapewnić osobie, której dane dotyczą (właścicielowi nieruchomości), minimalną wiedzę o przetwarzaniu jego danych osobowych, np. administratorze, podstawie przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania i przysługujących jej prawach.

Zobacz: Gospodarka komunalna

W preambule RODO w motywie (39) wskazano, że „dla osób fizycznych powinno być przejrzyste, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane oraz w jakim stopniu te dane osobowe są lub będą przetwarzane. Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem”.

Podkreślić należy, że RODO nie narzuca formy spełnienia ww. obowiązku informacyjnego. Art. 12 ust. 1 RODO stanowi jedynie, że administrator (gmina) podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 RODO. Przykładowo odpowiednia informacja może znaleźć się na wzorze deklaracji śmieciowej, ale także zostać zawieszona na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, opublikowana na stronie internetowej urzędu gminy razem z deklaracją, o której mowa wyżej lub nawet naklejona na gminne pojazdy służące do odbioru odpadów. Każda gmina swobodnie wybiera sposób komunikacji i dostosowuje go do swoich warunków lokalnych, co jest zgodne z zasadą rozliczalności przetwarzania danych osobowych (por. art. 5 ust. 2 RODO).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w deklaracji śmieciowej

Zgodnie z art. 28 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (w wersji na dzień 23.05.2018 r.), do art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości zostanie dodany ust. 3 o treści: „3. Wzór deklaracji, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.”

Ustawodawca postanowił narzucić gminom sposób realizowania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO. Odpowiednie informacje o przetwarzaniu danych osobowych będą elementem składowym wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na skutek projektowanej zmiany gminy będą musiały zmienić stosowane wzory deklaracji śmieciowych i podjąć w tym zakresie odpowiednie uchwały. Jednocześnie należy pamiętać, że ujęcie informacji o przetwarzaniu danych osobowych we wzorze deklaracji śmieciowej, nie gwarantuje gminie – będącej administratorem - należytego spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO. Właściciel nieruchomości składa deklarację raz, a później tylko w przypadku gdy uległ zmianie stan faktyczny (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości). Z kolei, procesy przetwarzania danych osobowych mogą ulegać zmianom, a osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji zaktualizowanej i zgodnej ze stanem rzeczywistym. W rezultacie nie można wykluczyć ryzyka, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych wydrukowana na wzorze deklaracji śmieciowej nie będzie wystarczającym środkiem należytego wykonania obowiązku administratora, o którym mowa w art. 13 RODO.

Przepis przejściowy i wejście w życie

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (w wersji na dzień 23.05.2018 r.) zawiera przepis przejściowy regulujący dalsze obowiązywanie aktualnych wzorów deklaracji śmieciowych. Na podstawie art. 168 ww. projektu ustawy, uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 6n ustawy zmienianej w art. 28 zachowują moc do czasu wydania uchwał na podstawie art. 6n ustawy zmienianej w art. 28 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być zmieniane.[3] Ustawodawca zaplanował, że nowelizacja m.in. w zakresie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości, wejdzie w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia.

[1] Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[3] Art. 168 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (wersja na dzień 23.05.2018 r.) zawiera błąd redakcyjny – jest odwołanie do art. 26 ustawy nowelizującej, a powinno być do art. 28 ustawy nowelizującej.

Urszula Szefler

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl