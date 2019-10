Zdobądź grant dla Twojej gminy! Trwa III runda naboru aplikacji do projektu Wspólny Plan

Zachętą dla gmin do przeprowadzenia tego typu konsultacji są projekty unijne realizowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jednym z takich projektów jest „Wspólny Plan”. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja gmin do projektu w ramach III rundy naboru. Aplikacje można składać do 31 października. To projekt wspierający gminy i kadry urzędnicze w procesie przeprowadzania rozszerzonych konsultacji z mieszkańcami. Na przeprowadzenie takich działań gminy otrzymują grant operacyjny w wysokości ok. 33 tys. zł. oraz wsparcie ekspertów z zakresu planowania przestrzennego, GISu i konsultacji społecznych.