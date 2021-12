Rekompensata za dyżur domowy w święta Bożego Narodzenia na przykładach

Pytanie czytelnika. W okresie świąt Bożego Narodzenia część pracowników miejskiego zakładu wodociągowego i kanalizacji będzie pełnić domowy dyżur telefoniczny. Czy za czas dyżuru należy pracownikom oddać dni wolne od pracy albo wypłacić wynagrodzenie za pracę nadliczbową?

ODPOWIEDŹ

Za czas domowego dyżuru pracownik nabywa prawo do dnia wolnego lub do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy wykonuje efektywną pracę. Jeżeli natomiast pracownik dyżuruje w sposób bierny, wtedy nie przysługują mu żadne świadczenia, chyba że zakładowe przepisy lub umowa o pracę przewidują taką rekompensatę.

UZASADNIENIE

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy (patrz: PRZYKŁAD 1 i PRZYKŁAD 2).

PRZYKŁAD 1

W święta Bożego Narodzenia 2021 r. pracownik pozostaje w telefonicznej dyspozycji pracodawcy, ale nie wykonuje żadnej pracy, oczekując jedynie na zadania służbowe. Czas takiego dyżuru nie jest kwalifikowany jako nadgodziny, w związku z czym nie przysługuje mu czas wolny lub wynagrodzenie.

PRZYKŁAD 2

W czasie dyżuru telefonicznego w domu pracownik został wezwany do pracy i ją wykonywał. Godziny wykonywania tej pracy kwalifikowane są jako normalne godziny pracy, za które przysługuje normalne wynagrodzenie. Jeżeli taka praca powstanie w święto będące dla pracownika dniem wolnym od pracy, to przysługuje za nią rekompensata przypisana do pracy w święto.

ORZECZNICTWO

Czasu przypadającego poza normalnymi godzinami pracy, w którym pracownik, pozostając w dyspozycji pracodawcy w rozumieniu art. 128 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) lub jedynie przebywając w zakładzie pracy, nie wykonuje pracy, nie wlicza się do czasu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 k.p.).

Wyrok Sądu Najwyższego z 10 listopada 2009 r., sygn. akt II PK 51/09

Ponadto czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, wynoszącego 11 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jednak nie ma to zastosowania do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może zlecać pracownikowi dyżuru domowego "na telefon" z naruszeniem prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego, nawet za jego zgodą. W praktyce oznacza to ograniczenie czasu dyżuru w dniach pracy do wymiaru od 1 godziny (w równoważnym czasie pracy) do 5 godzin na dobę (w podstawowym rozkładzie czasu pracy), w zależności od obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. W dniach wolnych od pracy dyżur może być oczywiście dłuższy, o ile nie ingeruje w obowiązek zachowania odpoczynku 35-godzinnego (patrz: PRZYKŁAD 3).

PRZYKŁAD 3

W okresie świąt Bożego Narodzenia część pracowników miejskiego zakładu wodociągowego i kanalizacji będzie pełnić domowy dyżur telefoniczny. Pracownicy są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy, miesięcznych okresach rozliczeniowych i świadczą pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W pierwszy dzień świąt, tj. w sobotę, część pracowników może pełnić dyżur maksymalnie 13 godzin, tj. od 8 do 21. Zaplanowanie dyżuru w drugi dzień świąt, tj. w niedzielę, nie jest w tej sytuacji dla tej grupy osób dopuszczalne, gdyż należy zapewnić im 35-godzinny odpoczynek tygodniowy, a tyle dokładnie godzin przypada między godziną 21 w sobotę i 8 w poniedziałek. Niedzielny dyżur może pełnić druga grupa zatrudnionych. 35-godzinny odpoczynek zapewni im wolna sobota.

Natomiast za czas dyżuru stacjonarnego (dyżuru w zakładzie pracy) pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Tylko pracownikowi zarządzającemu w imieniu pracodawcy nie należy się żadna rekompensata za czas dyżuru, jeśli pracownik nie wykonywał w jego trakcie pracy.

artykuł pochodzi z Rachunkowości Budżetowa nr 23/2021