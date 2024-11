W Tatrach ratownicy ogłosili zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego ogłosili w czwartek ratownicy TOPR. Obowiązuje od wysokości 1800 m n.p.m. Mogą samoistnie schodzić małe i średnie lawiny.

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego

Po raz pierwszy w tym sezonie ratownicy TOPR ogłosili zagrożenie lawinowe najniższego stopnia. - Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym, w nielicznych miejscach, na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin – omżna przeczytać w komunikacie ratowników TOPR.

Na Kasprowym Wierchu leży już kilkanaście cm śniegu, a temperatury na szczytach spadły do ok. -10 stopni C.

Ratownicy poinformowali, że opady śniegu połączone z silnym wiatrem spowodowały nagromadzenie przewianego śniegu w formacjach wklęsłych, żlebach i pod skalnymi ścianami. Miejsca, w których nagromadził się śnieg, należy uznać za niebezpieczne - szczególnie te o podłożu trawiastym. Śnieg jest bardzo słabo związany z podłożem.

Trudne warunki turystyczne

Tatrzański Park Narodowy podaje, że warunki do uprawiania turystyki są trudne. Na wielu szlakach jest bardzo ślisko - zalega na nich cienka warstwa świeżego śniegu i występują oblodzenia - również na popularnej drodze do Morskiego Oka.

Jak należy przygotować się do wycieczki? Wybierając się w wyższe partie Tatr, należy posiadać zimowy sprzęt turystyczny jak: raki, czekan, kask i lawinowe ABC - to jest detektor, sondę i łopatkę.

Zagrożenie lawinowe jest definiowane w międzynarodowej, pięciostopniowej skali. Pierwszy stopień oznacza, że zagrożenie jest nieznaczne. Drugi stopień to zagrożenie umiarkowane. Trzeci stopień – znaczne, a czwarty duże zagrożenie. Piąty, najwyższy stopień zagrożenia lawinowego, może wystąpić, np. w Alpach, w terenach, gdzie zagrożone są osiedla czy drogi, a lawina może dokonać katastrofalnych zniszczeń sięgając dna dolin.

