Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

Ekoschematy 2024 - oświadczenie zamiast zdjęć geotagowanych

O realizacji praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” będzie można informować w formie oświadczenia - zakłada projekt rozporządzenie ministra rolnictwa, który został skierowany do konsultacji publicznych. Dotychczas można to było zrobić tylko w formie zdjęć geotagowanych.

REKLAMA

Ekoschematy 2024 - rozporządzenie

REKLAMA

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, "w roku 2023 w Polsce po raz pierwszy rolnicy mogli zawnioskować o przyznanie płatności bezpośrednich w formie ekoschematów obszarowych. Doświadczenia z pierwszego roku wdrażania wskazały na potrzebę wprowadzenia zmian, które pozwolą na łatwiejszą, a co się z tym wiąże, efektywniejszą i sprawniejszą realizację działania".

Oświadczenie do kierownika biura powiatowego

Wskazano, iż zaistniała konieczność opracowania przepisów krajowych zmieniających dotychczasowe regulacje w zakresie zasad i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska. Celem ułatwienia rolnikom dostępu do dopłat do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, przepisy projektowanego rozporządzenia umożliwiają potwierdzenie ich realizacji praktyk również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenia o ich wykonaniu

Dotyczy to takich praktyk jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz

stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

Dopłaty w ramach ekoschematów - zmiany od 15 marca 2024 roku

Według resortu rolnictwa ponadto konieczne było doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu liczenia dużych sztuk przeliczeniowych (DJP) zwierząt w ramach praktyki "Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt".

W przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, doprecyzowano, że na potrzeby międzyplonów ozimych mogą być wysiewane uprawy w formie jarej lub ozimej. Ponadto, w przypadku wsiewek śródplonowych dodano przepis o obowiązku prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, tym samym rezygnując z obowiązku składania oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym.

Doprecyzowano również przepis dotyczący możliwości łączenia na jednej powierzchni pakietów/interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych z Ekoschematem retencjonowanie wody na TUZ.

O dopłaty w ramach ekoschematów ubiega się ok. 418 tys. rolników. Pieniądze na ten cel pochodzą ze Wspólnej Polityki Rolnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca br.

autorka: Anna Wysoczańska