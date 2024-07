Nawet 120 tys. zł na rozwój małego gospodarstwa. Rusza nabór wniosków

Dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw. Rusza nabór wniosków, który potrwa od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r. Uzyskane pieniądze rolnik może przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów.

O wsparcie na rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 można się starać od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r. Płatność w formie ryczałtu to 120 tys. zł. Nabór jest prowadzony za pośrednictwem PUE ARiMR. Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy m.in.:

