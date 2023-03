Stawki uposażenia policjantów od 1 marca 2023 r. Przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 532 zł [Tabela]

Zakres zmian stawek uposażenia policjantów w 2023 r.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 7,8% tj. o 491 zł (z tytułu wzrostu kwoty bazowej) w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej.

Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia MSWiA dotyczącego tabeli grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadających im stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej.

Wzrost kwoty bazowej o 7,8% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 532 zł. Z kwoty 532 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 491 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 41 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 491 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Szacowane skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej szacowane są na poziomie 312 zł (samo uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym). Oznacza to, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 179 zł.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem indywidualne mnożniki kwoty bazowej spowodują wzrost uposażenia zasadniczego oraz wpłyną na wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby. Proponowane mnożniki w poszczególnych grupach zaszeregowania wskazano przy założeniu, że - wraz z uwzględnieniem wzrostu pozostałych składników - uposażenia w każdej grupie zaszeregowania wzrosną o około 7,8%.

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na osiągnięcie szacowanego przeciętnego uposażenia policjantów należnego na dzień 1 marca 2023 r. na poziomie 7.361 zł, tj. 6 795 zł bez równowartości nagrody rocznej.

Uposażenia policjantów w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W ustawie z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666), której regulacje mają charakter komplementarny do ustawy budżetowej na rok 2023, w art. 41 ust. 1 wprowadzono zapis, że kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej na rok 2023 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Ponadto, w ust. 2 zapisano, że do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).

Uposażenia od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które to w tym okresie gwarantuje comiesięczne zwiększenie o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. (obliczanym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023), a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r. (obliczonym zgodnie z ust. 2). Wprowadzenie przedłożonych zmian od dnia 1 marca 2023 r. wpłynie na wysokość uposażenia należnego na dzień 1 marca 2023 r., co jednocześnie przełoży się na wzrost naliczonego zwiększenia uposażenia o 1/5 różnicy.

Wynagrodzenia policjantów od 1 stycznia 2024 r.

UWAGA! Punktem odniesienia do kolejnych zmian w obrębie uposażeń policjantów, tj. od 1 stycznia 2024 roku, będzie tabela grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadających im stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej, prezentowana poniżej, która uwzględnia zarówno podwyżkę uposażeń o 7,8% jak również zwiększenie uposażeń o 1/5 zgodnie z zapisami ustawy okołobudżetowej.

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Mnożniki w powyższej tabeli obrazują, że – wraz z uwzględnieniem wzrostu pozostałych składników – uposażenia w każdej grupie w porównaniu z 2022 rokiem wzrosną o ok. 9,36%. Skutek w samym 2024 roku przełoży się na dodatkowy wzrost uposażenia zasadniczego policjantów wraz z wysługą lat średnio o 99 zł, które to „zastąpi” wypłacane od dnia 1 marca 2023 r. zwiększenie uposażeń o 1/5.

Lp. Grupa zaszeregowania Mnożnik kwoty bazowej A B C D 1 16 5,658 - - - 2 15 5,046 - - - 3 14a 3,754 3,704 3,654 - 4 14 3,690 3,640 3,591 - 5 13a 3,567 3,524 3,477 3,427 6 13 3,524 3,477 3,427 3,384 7 12 3,340 3,296 3,246 3,202 8 11 3,133 3,083 3,041 2,991 9 10 2,955 2,905 2,855 2,810 10 9 2,737 2,690 2,641 2,591 11 8 2,542 2,492 2,442 2,396 12 7 - - - 2,352 13 6 - - - 2,300 14 5 - - - 2,168 15 4 - - - 2,077 16 3 - - - 2,031 17 2 - - - 2,014 18 1 - - - 1,433

Podstawa prawna dla określenia stawek uposażenia policjantów w 2023 r.

Projekt zmiany rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.).

