Jak wynika z komunikatu Poczty Polskiej, już ponad dwa miliony Polaków, firm i instytucji korzysta z systemu e-Doręczeń. Z czego, aż 75 proc. z nich założyło swoje skrzynki w tym roku. Czym są e-Doręczenia i e-Polecone?

Jak podała Poczta Polska, system e-Doręczeń rozwija się w błyskawicznym tempie. "Polskie instytucje, firmy i osoby prywatne nadały za pośrednictwem systemu e-Doręczeń aż 38,7 miliona przesyłek. Z tego cyfrowych listów poleconych było 12 mln sztuk, a przesyłek hybrydowych – 26,7 mln szt." – poinformowano w komunikacie. Co istotne, aż 92 proc., czyli ponad 35,6 miliona przesyłek, w tym 11,9 miliona w pełni cyfrowych, zostało nadanych w samym 2025 roku.

REKLAMA

REKLAMA

To dobre wyniki, ale chcemy edukować i przekonywać Polaków, że warto przejść na cyfrową korespondencję. Z każdym kolejnym miesiącem widzimy, jak dynamicznie rozwija się system e-Doręczeń i jesteśmy pewni, że Polacy chętniej będą w nim uczestniczyć od stycznia przyszłego roku, gdy skończy się okres przejściowy i dla wielu instytucji administracji publicznej system cyfrowych doręczeń w kontakcie z obywatelami stanie się obowiązkowy – przekazał Prokurent Zarządu Poczty Polskiej w obszarze IT i Dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej Paweł Raczyński.

Harmonogram obowiązkowego korzystania z e-Doręczeń

Poniżej prezentujemy harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.

Podmioty publiczne

PODMIOTY PUBLICZNE Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy). Od 01.01.2025 r. Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy). Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy). Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy). Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy). Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy). Inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy). Od 01.01.2025 r. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy). Od 01.10.2029 r. Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy).

Podmioty niepubliczne

PODMIOTY NIEPUBLICZNE Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata,

radcy prawnego,

doradcy podatkowego,

doradcy restrukturyzacyjnego,

rzecznika patentowego,

notariusza. Od 01.01.2025 r. Podmioty niepubliczne rejestrujące się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 1 stycznia 2025 r. (art. 9 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy). Podmioty niepubliczne zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców w KRS przed 1 stycznia 2025 r. (art. 151 ust. 1 ustawy). Od 01.04.2025 r. Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) (art. 152 ust. 1 ustawy). Od 01.01.2025 r. Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. (art. 152 ust. 2 ustawy) Od 01.07.2025 r. Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. (art. 152 ust. 3 ustawy) Od 01.10.2026 r

Czym jest e-Polecony?

Poczta Polska promuje również usługę e-Polecony, która umożliwia wysyłanie cyfrowych listów poleconych pomiędzy podmiotami niepublicznymi – na przykład między firmą a osobą prywatną.

REKLAMA

Różnica między e-Doręczeniem a e-Poleconym polega na tym, że w pierwszym przypadku jedną ze stron zawsze jest instytucja publiczna, a usługa dla obywatela jest bezpłatna. Z kolei e-Polecony to płatna, ale w pełni cyfrowa forma korespondencji pomiędzy prywatnymi nadawcami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak założyć adres doręczeń elektronicznych?

Aby rozpocząć korzystanie z e-Poleconego lub e-Doręczeń, należy złożyć wniosek o nadanie adresu doręczeń elektronicznych (ADE) do ministra cyfryzacji. Można to zrobić poprzez stronę gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń i można aktywować e-Polecony. Po akceptacji regulaminu tworzona jest skrzynka doręczeń kwalifikowana (SDK).