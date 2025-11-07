Program OLiOC w samorządach - zadania i finansowanie

Pierwszy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest wdrażany już w latach 2025–2026. Następne będą miały charakter planów czteroletnich. Co jest podstawą finansowania tych zadań?

Kluczowe obszary działania w ramach programu OLiOC zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu art. 154 ust. 4 tej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (dalej: u.o.l.o.c.). Z przepisu wynika, że na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

REKLAMA

REKLAMA

Zadania zlecone

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do realizowania następujących zadań zleconych:

1) tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności (art. 33 ust. 5 ustawy),

2) tworzenie i utrzymywanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę oraz marszałka województwa zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności w odniesieniu do zagrożeń na obszarze odpowiednio gminy, powiatu i województwa,

REKLAMA

3) utrzymanie elementów systemów wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach (art. 70 ust. 3 u.o.l.o.c.),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4) utrzymanie przez starostę elementów systemów wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, będących własnością Skarbu Państwa,

5) dokonywanie bieżącego przeglądu w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (art. 91 ust. 10 u.o.l.o.c.),

6) przegląd budowli przeznaczonych na potrzeby obiektów zbiorowej ochrony,

7) budowa i przebudowa budowli ochronnej, organizowanie miejsc doraźnego schronienia, remont i utrzymanie obiektów zbiorowej ochrony, dostosowywanie obiektów do wymagań i warunków technicznych (art. 106 ust. 5 u.o.l.o.c.),

8) finansowanie i dofinansowywanie infrastruktury związanej z budownictwem ochronnym,

9) wnioskowanie o nadanie przydziałów mobilizacyjnych obrony cywilnej (art. 135 ust. 9 u.o.l.o.c.); zadanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa z zakresu wnioskowania o nadanie przydziałów mobilizacyjnych obrony cywilnej.

Ustawa wskazuje, że wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego dotacje celowe z budżetu państwa (art. 154 ust. 5 u.o.l.o.c.):

• na finansowanie albo dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (procentowy udział dotacji celowej w kosztach realizowanego zadania reguluje zawarta umowa (wartość dotacji celowej może wynosić do 100% kosztów zadania) – art. 154 ust. 6 u.o.l.o.c.,

• na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej – w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

Identyfikacja istniejących zasobów

W ramach programu w latach 2025–2026 realizowane są kierunki działań mające na celu przede wszystkim identyfikację zasobów oraz organizację omawianych zadań.

Program nakazuje rozpoznanie potrzebnych zasobów do uzupełnienia w odniesieniu do rodzaju zagrożeń i aktualnego stanu istniejących sił i środków na potrzeby realizowania zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Analiza ta ma charakter otwarty (autorzy programu użyli zwrotu „w szczególności”). Po inwentaryzacji będą sformułowane wnioski dla każdego organu OLiOC dotyczące zakresu i rodzaju uzupełnienia lub odbudowy zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – wraz ze wskazaniem oczekiwanego celu do osiągnięcia.

Najważniejsze pojęcia

Organy OLiOC – organy administracji publicznej wykonujące zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności przez ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia, w tym zwierząt, infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych, dóbr kultury i środowiska w sytuacji zagrożenia.

Podmioty OLiOC – podmioty wykonujące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, o których mowa w ustawie.

Ważne Analiza powinna uwzględniać także mapowanie zasobów i potrzeb sektora samorządowego, rządowego i organizacji pozarządowych.

Zasady gromadzenia i magazynowania zapasów służących ochronie ludności omawialiśmy szczegółowo w numerze 9/2025 Gazety Samorządu i Administracji.

Fragment artykułu pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX Administracja. Czytaj więcej w INFORLEX > > >

Szymon Kujda