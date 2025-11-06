Łatwiejszy obieg dokumentów związanych z budowami

Czy to możliwe, by było mniej papierów, a więcej spraw online w administracji budowlanej? Okazuje się, że tak – urzędy w Polsce zyskają nowoczesne narzędzia, które to umożliwią. Zmienione usługi SOPAB i e-Budownictwo uproszczą obsługę spraw – od wniosków po decyzje i podgląd statusu sprawy. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i stanowi element cyfryzacji usług publicznych.

Rozbudowywany właśnie System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB 1.0), powiązany z Portalem e-Budownictwo i wybranymi rejestrami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), uporządkuje obieg dokumentów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wspólne standardy

SOPAB zapewnia wspólne standardy dokumentów, elektroniczną wymianę danych i spójne raportowanie. Natomiast e-Budownictwo pełni funkcję „bramy” dla wniosków składanych elektronicznie. Kluczowe usprawnienia zachodzą wewnątrz urzędów – w sposobie przyjmowania, weryfikacji i procedowania spraw. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), którego celem jest przyspieszenie cyfryzacji usług publicznych i podniesienie ich jakości oraz dostępności. Łączna wartość wsparcia przekracza 57 mln zł.

Dla kogo są te usługi?

Adresatami zmian są przede wszystkim urzędnicy w starostwach, urzędach miast i nadzorze budowlanym, a po stronie użytkowników inwestorzy, projektanci i pełnomocnicy, którzy składają wnioski i odbierają decyzje. Dla urzędów projekt oznacza spójne wzory pism, większą poprawność składanych wniosków, szybszy obieg dokumentów i lepsze możliwości ich analizowania (m.in. statystyki i raportowania bez ręcznego przepisywania danych). Dla obywateli to oznacza krótszą ścieżkę, mniej wizyt, status online i mniej błędów formalnych dzięki weryfikacji i jednolitym formularzom. Dzięki projektowi obie strony będą mogły pracować w tym samym, spójnym środowisku.

Interoperacyjność – co to daje w praktyce?

Wsparcie finansowe dla e-usług w budownictwie przyczynia się do usprawnienia współpracy między systemami, czyli tzw. interoperacyjności. W praktyce oznacza to, że urząd nie prosi użytkownika o te same dane kilka razy, bo systemy wymieniają informacje między sobą, a raz wprowadzone dane „podążają” za sprawami przez cały czas postępowania. Przykład w praktyce: w SOPAB urzędnik może pobrać dane o uprawnieniach projektantów bezpośrednio z Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB), bez ręcznego sprawdzania w innym systemie. To podejście wynika z polskiej ustawy o informatyzacji i unijnych przepisów o cyfryzacji usług publicznych.

Plany na przyszłość

Wraz z rozbudową SOPAB i e-Budownictwa rozszerzana będzie lista spraw możliwych do obsługi online – od wniosków, przez uzupełnienia i wyjaśnienia, po doręczenia elektroniczne i raportowanie. Aktualne informacje i dostęp do usług e-Budownictwo znajdziemy na portalu GUNB.