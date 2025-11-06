Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Łatwiejszy obieg dokumentów związanych z budowami

Łatwiejszy obieg dokumentów związanych z budowami

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł sponsorowany
06 listopada 2025, 12:04
dokumenty, budowa, usługi
Łatwiejszy obieg dokumentów związanych z budowami/Fot. snowing 12 – Adobe Stock
fot. materiały prasowe

Czy to możliwe, by było mniej papierów, a więcej spraw online w administracji budowlanej? Okazuje się, że tak – urzędy w Polsce zyskają nowoczesne narzędzia, które to umożliwią. Zmienione usługi SOPAB i e-Budownictwo uproszczą obsługę spraw – od wniosków po decyzje i podgląd statusu sprawy. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i stanowi element cyfryzacji usług publicznych.

Rozbudowywany właśnie System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB 1.0), powiązany z Portalem e-Budownictwo i wybranymi rejestrami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), uporządkuje obieg dokumentów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wspólne standardy

SOPAB zapewnia wspólne standardy dokumentów, elektroniczną wymianę danych i spójne raportowanie. Natomiast e-Budownictwo pełni funkcję „bramy” dla wniosków składanych elektronicznie. Kluczowe usprawnienia zachodzą wewnątrz urzędów – w sposobie przyjmowania, weryfikacji i procedowania spraw. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), którego celem jest przyspieszenie cyfryzacji usług publicznych i podniesienie ich jakości oraz dostępności. Łączna wartość wsparcia przekracza 57 mln zł.

Dla kogo są te usługi?

Adresatami zmian są przede wszystkim urzędnicy w starostwach, urzędach miast i nadzorze budowlanym, a po stronie użytkowników inwestorzy, projektanci i pełnomocnicy, którzy składają wnioski i odbierają decyzje. Dla urzędów projekt oznacza spójne wzory pism, większą poprawność składanych wniosków, szybszy obieg dokumentów i lepsze możliwości ich analizowania (m.in. statystyki i raportowania bez ręcznego przepisywania danych). Dla obywateli to oznacza krótszą ścieżkę, mniej wizyt, status online i mniej błędów formalnych dzięki weryfikacji i jednolitym formularzom. Dzięki projektowi obie strony będą mogły pracować w tym samym, spójnym środowisku.

Interoperacyjność – co to daje w praktyce?

Wsparcie finansowe dla e-usług w budownictwie przyczynia się do usprawnienia współpracy między systemami, czyli tzw. interoperacyjności. W praktyce oznacza to, że urząd nie prosi użytkownika o te same dane kilka razy, bo systemy wymieniają informacje między sobą, a raz wprowadzone dane „podążają” za sprawami przez cały czas postępowania. Przykład w praktyce: w SOPAB urzędnik może pobrać dane o uprawnieniach projektantów bezpośrednio z Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB), bez ręcznego sprawdzania w innym systemie. To podejście wynika z polskiej ustawy o informatyzacji i unijnych przepisów o cyfryzacji usług publicznych.

dokumenty, budowa, usługi

Fot. ty – Adobe Stock

fot. materiały prasowe

Plany na przyszłość

Wraz z rozbudową SOPAB i e-Budownictwa rozszerzana będzie lista spraw możliwych do obsługi online – od wniosków, przez uzupełnienia i wyjaśnienia, po doręczenia elektroniczne i raportowanie. Aktualne informacje i dostęp do usług e-Budownictwo znajdziemy na portalu GUNB.

Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Artykuł sponsorowany
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Łatwiejszy obieg dokumentów związanych z budowami
06 lis 2025

Czy to możliwe, by było mniej papierów, a więcej spraw online w administracji budowlanej? Okazuje się, że tak – urzędy w Polsce zyskają nowoczesne narzędzia, które to umożliwią. Zmienione usługi SOPAB i e-Budownictwo uproszczą obsługę spraw – od wniosków po decyzje i podgląd statusu sprawy. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i stanowi element cyfryzacji usług publicznych.
MSWiA: zmienimy przepisy o budżecie obywatelskim
06 lis 2025

Wprowadzenie obowiązku konsultowania z mieszkańcami uchwał określających tryb i zasady realizacji budżetu obywatelskiego oraz dopuszczenie realizacji zadań wieloletnich zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace nad zmianami legislacyjnymi ma prowadzić Komitet do spraw Pożytku Publicznego.
Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
05 lis 2025

Do końca 2025 r. część środków planowanych na realizację inwestycji budowlanych będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia – wynika z przyjętych przez rząd zmian w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
NIK: Samorządy przegrały walkę o poprawę jakości powietrza
04 lis 2025

Działania skontrolowanych przez NIK samorządów na rzecz wdrożenia uchwał antysmogowych, mających poprawić jakość powietrza, okazały się nieskuteczne - poinformowała NIK. Przy obecnym tempie wymiany kotłów ich likwidacja w gminach może zająć od 2 do 24 lat.
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
04 lis 2025

Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.
Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?
03 lis 2025

Od 3 listopada 2025 r. gminy przyjmują wnioski o bon ciepłowniczy. O nowe świadczenie można też ubiegać się w tradycyjnej papierowej formie, jak również drogą elektroniczną. Komu przysługuje takie wsparcie i ile wynosi? Czy w każdym ośrodku pomocy społecznej otrzymamy bon?
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
03 lis 2025

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?
Wszystkich Świętych 2025: zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej, zamknięte ulice, dojazd do cmentarzy
30 paź 2025

Zapowiadają się szerokie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych. W wielu miastach na ulice wyjadą linie cmentarne, a inne środki komunikacji miejskiej będą funkcjonować według zmienionych rozkładów.
Jak bezpiecznie przechowywać i przygotowywać żywność jesienią i zimą? [WYWIAD]
30 paź 2025

Jak bezpiecznie przechowywać i przygotowywać żywność jesienią i zimą? W ramach kampanii EFSA Safe2Eat rozmawiamy z doktorem Jackiem Postupolskim ekspertem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).
Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach agd? Nie każdy styropian nadaje się do recyklingu
30 paź 2025

Gdzie wyrzucać styropian po sprzętach agd? Do pojemnika żółtego, czarnego, a może bezpośrednio do PSZOK-u? Nie każdy nadaje się do recyklingu. Styropian opakowaniowy trafia do innego miejsca niż styropian po jedzeniu czy styropian budowlany.