Wprowadzenie obowiązku konsultowania z mieszkańcami uchwał określających tryb i zasady realizacji budżetu obywatelskiego oraz dopuszczenie realizacji zadań wieloletnich zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace nad zmianami legislacyjnymi ma prowadzić Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Do MSWiA został przekazany dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie prowadzenia konsultacji. Chodziło o zwiększenia aktywności mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie podejmowania decyzji o realizacji zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

MSWiA: zmienimy przepisy o budżecie obywatelskim

W odpowiedzi na dezyderat, wiceszef MSWiA Tomasz Szymański poinformował, że prace nad rekomendacjami obejmującymi nowelizację regulacji dotyczących budżetu obywatelskiego już zostały podjęte. W ubiegłym roku przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołał Grupę ds. Partycypacji i Dialogu Obywatelskiego, która przedstawiła konkretne postulaty dotyczące zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

Wprowadzenie obowiązku konsultowania z mieszkańcami uchwał określających tryb i zasady realizacji budżetu obywatelskiego

Propozycje zmian obejmują m.in. wprowadzenie obowiązku konsultowania z mieszkańcami uchwał określających tryb i zasady realizacji budżetu obywatelskiego. Zaproponowano też dopuszczenie realizacji zadań wieloletnich. Eksperci postulują też o „zmianę definicji budżetu obywatelskiego – z "procesu" na "kwotę", w ramach której mieszkańcy mogą zgłaszać i wybierać zadania do realizacji”.

Swoboda w zakresie ustalania szczegółowych zasad realizacji budżetu obywatelskiego

W ramach prac nad propozycją nowelizacji przepisów, grupa zarekomendowała również pozostawienie radom gmin i powiatów oraz sejmikom województw swobodę w zakresie ustalania szczegółowych zasad realizacji budżetu obywatelskiego, w tym wieku uczestników mogących współdecydować o wydatkowaniu środków. Zaproponowano również utrzymanie obowiązkowego charakteru budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu na poziomie co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy.

