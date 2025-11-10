REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Środowisko » Będą szkolenia dla samorządów dot. adaptacji do zmian klimatu. Ankieta do 14 listopada 2025 r.

Będą szkolenia dla samorządów dot. adaptacji do zmian klimatu. Ankieta do 14 listopada 2025 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2025, 12:12
[Data aktualizacji 10 listopada 2025, 12:19]
szkolenia dla samorządów adaptacja do zmian klimatu ankieta listopad 2025
Szkolenia dla samorządów - adaptacja do zmian klimatu, ankieta listopad 2025
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

REKLAMA

REKLAMA

Będą szkolenia dla samorządów dotyczące adaptacji do zmian klimatu. IOŚ-PIB rusza z konsultacjami szkoleń. Specjalna ankieta dostępna jest do 14 listopada 2025 r.

rozwiń >

Konsultacje szkoleń dla samorządów

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który od kilkunastu lat zajmuje się problematyką adaptacji do zmian klimatu, a także opracował na zlecenie Województwa Śląskiego pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu, przygotowuje nowy cykl szkoleń dla przedstawicieli samorządów, poświęcony tematyce adaptacji do zmian klimatu oraz praktycznym aspektom opracowywania miejskich planów adaptacji (MPA). Zanim ruszy program, IOŚ-PIB chce wspólnie z samorządami określić najważniejsze potrzeby i oczekiwania uczestników – tak, by szkolenia jak najlepiej odpowiadały realnym wyzwaniom lokalnym.

REKLAMA

REKLAMA

Dla kogo szkolenia dot. adaptacji do zmian klimatu

IOŚ-PIB uruchamia nową inicjatywę skierowaną do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie działań adaptacyjnych. Program obejmie tematykę adaptacji do zmian klimatu oraz praktyczne zagadnienia związane z opracowywaniem miejskich planów adaptacji.

Cel szkoleń

Szkolenia mają na celu wymianę wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń, a także przybliżenie funkcjonalności oraz zakresu narzędzi opracowanych w ramach projektu Klimada (m.in. systemu mMPA). Przed rozpoczęciem cyklu zaplanowano przeprowadzenie ankiety, która umożliwi rozpoznanie potrzeb uczestników i zebranie informacji niezbędnych do dostosowania tematyki oraz formy spotkań do ich oczekiwań.

Ankieta do 14 listopada 2025 r.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://ios.edu.pl/potrzeby-szkoleniowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego-oraz-administracji-rzadowej-w-zakresie-adaptacji-do-zmian-klimatu – odpowiedzi można nadsyłać do 14 listopada 2025 r.

REKLAMA

ankieta samorządy szkolenia

Ankieta - szkolenia dla samorządów

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu do 2 stycznia 2028 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania i przyjęcia Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu do 2 stycznia 2028 r. Opracowanie takich dokumentów wymaga nie tylko wiedzy eksperckiej, ale też umiejętności praktycznego planowania działań na poziomie lokalnym. Władze lokalne stoją przed coraz pilniejszym wyzwaniem, jakim jest adaptacja do skutków zmian klimatu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Znaczenie tego wyzwania potwierdzają dane dotyczące strat spowodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe. W latach 2001–2019 w Europie powodowały one średnio 35 mld zł strat rocznie. W Polsce w tym samym okresie roczne straty wynosiły średnio około 6 mld zł, a łącznie – w ciągu niespełna dwóch dekad – ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniły się do powstania około 115 mld zł strat bezpośrednich. Najczęstszymi przyczynami szkód w naszym kraju były powodzie, podtopienia oraz susze . W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera rozwijanie kompetencji przedstawicieli samorządów w zakresie planowania i wdrażania skutecznych działań adaptacyjnych.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy nowego cyklu szkoleń zdobędą aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, podstaw prawnych adaptacji oraz praktycznych aspektów opracowywania i wdrażania miejskich planów adaptacji. Program zapewni również dostęp do wiedzy eksperckiej oraz do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Dodatkowo, poprzez udział w ankiecie, samorządy będą mogły współtworzyć kształt szkoleń, tak aby jak najlepiej odpowiadały one na realne potrzeby uczestników.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Klimada 3.0 – Dostęp do wiedzy i danych w zakresie zmian klimatu”, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

[1] https://klimada2.ios.gov.pl/files/2023/Atlas_skutkow_zjawisk_ekstremalnych_w_Polsce.pdf

Zobacz również:
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Nowy system raportowania już dostępny dla miast [Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA)]
Nowy system raportowania już dostępny dla miast [Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA)]
Światowy Dzień Bez Samochodu. Eksperci: Środek transportu wpływa na klimat
Światowy Dzień Bez Samochodu. Eksperci: Środek transportu wpływa na klimat
Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe
Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wielki Wrocław. Decyzja państwowa, nie lokalna fanaberia. Kiedy nastąpi formalne rozszerzenie granic miasta?
10 lis 2025

Wrocław nie mieści się już w sobie. Oficjalnie żyje w nim 670 000 mieszkańców, ale w rzeczywistości – według badań miasta i uniwersytetu – blisko 900 000. To różnica, która decyduje o wszystkim: o liczbie szkół, o subwencjach, o liniach tramwajowych i o tym, ile karetek może ruszyć w drogę. Przez statystyczne złudzenie miasto wygląda na mniejsze, niż jest. A państwo udaje, że tego nie widzi.
Będą szkolenia dla samorządów dot. adaptacji do zmian klimatu. Ankieta do 14 listopada 2025 r.
10 lis 2025

Będą szkolenia dla samorządów dotyczące adaptacji do zmian klimatu. IOŚ-PIB rusza z konsultacjami szkoleń. Specjalna ankieta dostępna jest do 14 listopada 2025 r.
Program OLiOC w samorządach - zadania i finansowanie
07 lis 2025

Pierwszy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest wdrażany już w latach 2025–2026. Następne będą miały charakter planów czteroletnich. Co jest podstawą finansowania tych zadań?
Łatwiejszy obieg dokumentów związanych z budowami
10 lis 2025

Czy to możliwe, by było mniej papierów, a więcej spraw online w administracji budowlanej? Okazuje się, że tak – urzędy w Polsce zyskają nowoczesne narzędzia, które to umożliwią. Zmienione usługi SOPAB i e-Budownictwo uproszczą obsługę spraw – od wniosków po decyzje i podgląd statusu sprawy. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i stanowi element cyfryzacji usług publicznych.

REKLAMA

MSWiA: zmienimy przepisy o budżecie obywatelskim
06 lis 2025

Wprowadzenie obowiązku konsultowania z mieszkańcami uchwał określających tryb i zasady realizacji budżetu obywatelskiego oraz dopuszczenie realizacji zadań wieloletnich zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace nad zmianami legislacyjnymi ma prowadzić Komitet do spraw Pożytku Publicznego.
Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
05 lis 2025

Do końca 2025 r. część środków planowanych na realizację inwestycji budowlanych będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia – wynika z przyjętych przez rząd zmian w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
NIK: Samorządy przegrały walkę o poprawę jakości powietrza
04 lis 2025

Działania skontrolowanych przez NIK samorządów na rzecz wdrożenia uchwał antysmogowych, mających poprawić jakość powietrza, okazały się nieskuteczne - poinformowała NIK. Przy obecnym tempie wymiany kotłów ich likwidacja w gminach może zająć od 2 do 24 lat.
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
04 lis 2025

Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.

REKLAMA

Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?
03 lis 2025

Od 3 listopada 2025 r. gminy przyjmują wnioski o bon ciepłowniczy. O nowe świadczenie można też ubiegać się w tradycyjnej papierowej formie, jak również drogą elektroniczną. Komu przysługuje takie wsparcie i ile wynosi? Czy w każdym ośrodku pomocy społecznej otrzymamy bon?
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
03 lis 2025

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?

REKLAMA