Będą szkolenia dla samorządów dot. adaptacji do zmian klimatu. Ankieta do 14 listopada 2025 r.

Będą szkolenia dla samorządów dotyczące adaptacji do zmian klimatu. IOŚ-PIB rusza z konsultacjami szkoleń. Specjalna ankieta dostępna jest do 14 listopada 2025 r.

Konsultacje szkoleń dla samorządów

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który od kilkunastu lat zajmuje się problematyką adaptacji do zmian klimatu, a także opracował na zlecenie Województwa Śląskiego pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu, przygotowuje nowy cykl szkoleń dla przedstawicieli samorządów, poświęcony tematyce adaptacji do zmian klimatu oraz praktycznym aspektom opracowywania miejskich planów adaptacji (MPA). Zanim ruszy program, IOŚ-PIB chce wspólnie z samorządami określić najważniejsze potrzeby i oczekiwania uczestników – tak, by szkolenia jak najlepiej odpowiadały realnym wyzwaniom lokalnym.

Dla kogo szkolenia dot. adaptacji do zmian klimatu

IOŚ-PIB uruchamia nową inicjatywę skierowaną do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie działań adaptacyjnych. Program obejmie tematykę adaptacji do zmian klimatu oraz praktyczne zagadnienia związane z opracowywaniem miejskich planów adaptacji.

Cel szkoleń

Szkolenia mają na celu wymianę wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń, a także przybliżenie funkcjonalności oraz zakresu narzędzi opracowanych w ramach projektu Klimada (m.in. systemu mMPA). Przed rozpoczęciem cyklu zaplanowano przeprowadzenie ankiety, która umożliwi rozpoznanie potrzeb uczestników i zebranie informacji niezbędnych do dostosowania tematyki oraz formy spotkań do ich oczekiwań.

Ankieta do 14 listopada 2025 r.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://ios.edu.pl/potrzeby-szkoleniowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego-oraz-administracji-rzadowej-w-zakresie-adaptacji-do-zmian-klimatu – odpowiedzi można nadsyłać do 14 listopada 2025 r.

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu do 2 stycznia 2028 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania i przyjęcia Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu do 2 stycznia 2028 r. Opracowanie takich dokumentów wymaga nie tylko wiedzy eksperckiej, ale też umiejętności praktycznego planowania działań na poziomie lokalnym. Władze lokalne stoją przed coraz pilniejszym wyzwaniem, jakim jest adaptacja do skutków zmian klimatu.

Znaczenie tego wyzwania potwierdzają dane dotyczące strat spowodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe. W latach 2001–2019 w Europie powodowały one średnio 35 mld zł strat rocznie. W Polsce w tym samym okresie roczne straty wynosiły średnio około 6 mld zł, a łącznie – w ciągu niespełna dwóch dekad – ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniły się do powstania około 115 mld zł strat bezpośrednich. Najczęstszymi przyczynami szkód w naszym kraju były powodzie, podtopienia oraz susze . W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera rozwijanie kompetencji przedstawicieli samorządów w zakresie planowania i wdrażania skutecznych działań adaptacyjnych.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy nowego cyklu szkoleń zdobędą aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, podstaw prawnych adaptacji oraz praktycznych aspektów opracowywania i wdrażania miejskich planów adaptacji. Program zapewni również dostęp do wiedzy eksperckiej oraz do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Dodatkowo, poprzez udział w ankiecie, samorządy będą mogły współtworzyć kształt szkoleń, tak aby jak najlepiej odpowiadały one na realne potrzeby uczestników.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Klimada 3.0 – Dostęp do wiedzy i danych w zakresie zmian klimatu”, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

