REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2025, 09:45
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do końca 2025 r. część środków planowanych na realizację inwestycji budowlanych będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia – wynika z przyjętych przez rząd zmian w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Nowe przepisy mają ułatwić samorządom i innym instytucjom sprawniejszą realizację zadań na rzecz ochrony ludności.

REKLAMA

REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Ważne

„Usprawnione zostaje wydawanie środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Dzięki nowym przepisom, samorządy będą mogły efektywniej inwestować w infrastrukturę ochronną, sprzęt, ciągłość dostaw i ochronę dóbr kultury. Cały program stanie się także bardziej elastyczny” – wskazano w komunikacie rządu.

Liczba sprzętu ma charakter minimalny, a nie maksymalny

W programie doprecyzowano zapis dotyczący zakupów sprzętu wskazując, że podana liczba sprzętu ma charakter minimalny, a nie maksymalny. Oznacza to, że jeśli wystarczy środków, będzie można kupić więcej pojazdów lub innego wyposażenia bez przekraczania budżetu programu.

Polecamy KSeF - podręcznik

REKLAMA

KSeF – jak wdrożyć

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

W 2025 roku część środków z inwestycji budowlanych może zostać przeznaczona na zakup sprzętu lub wyposażenia

„Program zyska większą elastyczność w zarządzaniu środkami – będzie można przekierowywać fundusze między większością obszarów tak, by trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przykładowo, w 2025 roku część środków z inwestycji budowlanych może zostać przeznaczona na zakup sprzętu lub wyposażenia” – wskazano.

Ciągłość dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności i usług teleinformatycznych

Jak zaznaczono w komunikacie, zadania programu zostały rozszerzone o zapewnienie m.in. ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności i usług teleinformatycznych. Zadanie to obejmuje również organizację łańcuchów dostaw artykułów pierwszej potrzeby, np. żywności, wody, środków higienicznych czy produktów leczniczych.

Edukacja i szkolenia

„W obszarze edukacji i szkoleń wprowadzona zostaje możliwość finansowania zakupu pomocy dydaktycznych i szkoleniowych, a także zadań związanych z przeciwdziałaniem dezinformacji” – wskazano.

W programie doprecyzowano również zasady realizacji zadań o charakterze obronnym, które będą finansowane w ramach programu, jako infrastruktura podwójnego wykorzystania, powiązana z budową „Tarczy Wschód”.

Zobacz również:

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ważne

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznaczono dla samorządów blisko 5 mld zł. Środki te można wydatkować m.in. na budowle ochronne, sprzęt i inne działania, które zwiększają bezpieczeństwo obywateli. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotychczas samorządy w całym kraju podpisały prawie 6,3 tys. umów na kwotę blisko 3,8 mld zł na realizację zadań z zakresu ochrony ludności.

Powiązane
Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?
Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
NIK: Samorządy przegrały walkę o poprawę jakości powietrza
NIK: Samorządy przegrały walkę o poprawę jakości powietrza
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Łatwiejszy obieg dokumentów związanych z budowami
06 lis 2025

Czy to możliwe, by było mniej papierów, a więcej spraw online w administracji budowlanej? Okazuje się, że tak – urzędy w Polsce zyskają nowoczesne narzędzia, które to umożliwią. Zmienione usługi SOPAB i e-Budownictwo uproszczą obsługę spraw – od wniosków po decyzje i podgląd statusu sprawy. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i stanowi element cyfryzacji usług publicznych.
MSWiA: zmienimy przepisy o budżecie obywatelskim
06 lis 2025

Wprowadzenie obowiązku konsultowania z mieszkańcami uchwał określających tryb i zasady realizacji budżetu obywatelskiego oraz dopuszczenie realizacji zadań wieloletnich zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace nad zmianami legislacyjnymi ma prowadzić Komitet do spraw Pożytku Publicznego.
Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
05 lis 2025

Do końca 2025 r. część środków planowanych na realizację inwestycji budowlanych będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia – wynika z przyjętych przez rząd zmian w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
NIK: Samorządy przegrały walkę o poprawę jakości powietrza
04 lis 2025

Działania skontrolowanych przez NIK samorządów na rzecz wdrożenia uchwał antysmogowych, mających poprawić jakość powietrza, okazały się nieskuteczne - poinformowała NIK. Przy obecnym tempie wymiany kotłów ich likwidacja w gminach może zająć od 2 do 24 lat.

REKLAMA

MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
04 lis 2025

Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.
Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?
03 lis 2025

Od 3 listopada 2025 r. gminy przyjmują wnioski o bon ciepłowniczy. O nowe świadczenie można też ubiegać się w tradycyjnej papierowej formie, jak również drogą elektroniczną. Komu przysługuje takie wsparcie i ile wynosi? Czy w każdym ośrodku pomocy społecznej otrzymamy bon?
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
03 lis 2025

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?
Wszystkich Świętych 2025: zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej, zamknięte ulice, dojazd do cmentarzy
30 paź 2025

Zapowiadają się szerokie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych. W wielu miastach na ulice wyjadą linie cmentarne, a inne środki komunikacji miejskiej będą funkcjonować według zmienionych rozkładów.

REKLAMA

Jak bezpiecznie przechowywać i przygotowywać żywność jesienią i zimą? [WYWIAD]
30 paź 2025

Jak bezpiecznie przechowywać i przygotowywać żywność jesienią i zimą? W ramach kampanii EFSA Safe2Eat rozmawiamy z doktorem Jackiem Postupolskim ekspertem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).
Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach agd? Nie każdy styropian nadaje się do recyklingu
30 paź 2025

Gdzie wyrzucać styropian po sprzętach agd? Do pojemnika żółtego, czarnego, a może bezpośrednio do PSZOK-u? Nie każdy nadaje się do recyklingu. Styropian opakowaniowy trafia do innego miejsca niż styropian po jedzeniu czy styropian budowlany.

REKLAMA