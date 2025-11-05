Do końca 2025 r. część środków planowanych na realizację inwestycji budowlanych będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia – wynika z przyjętych przez rząd zmian w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Nowe przepisy mają ułatwić samorządom i innym instytucjom sprawniejszą realizację zadań na rzecz ochrony ludności.

Ważne „Usprawnione zostaje wydawanie środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Dzięki nowym przepisom, samorządy będą mogły efektywniej inwestować w infrastrukturę ochronną, sprzęt, ciągłość dostaw i ochronę dóbr kultury. Cały program stanie się także bardziej elastyczny” – wskazano w komunikacie rządu.

Liczba sprzętu ma charakter minimalny, a nie maksymalny

W programie doprecyzowano zapis dotyczący zakupów sprzętu wskazując, że podana liczba sprzętu ma charakter minimalny, a nie maksymalny. Oznacza to, że jeśli wystarczy środków, będzie można kupić więcej pojazdów lub innego wyposażenia bez przekraczania budżetu programu.

W 2025 roku część środków z inwestycji budowlanych może zostać przeznaczona na zakup sprzętu lub wyposażenia

„Program zyska większą elastyczność w zarządzaniu środkami – będzie można przekierowywać fundusze między większością obszarów tak, by trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przykładowo, w 2025 roku część środków z inwestycji budowlanych może zostać przeznaczona na zakup sprzętu lub wyposażenia” – wskazano.

Ciągłość dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności i usług teleinformatycznych

Jak zaznaczono w komunikacie, zadania programu zostały rozszerzone o zapewnienie m.in. ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności i usług teleinformatycznych. Zadanie to obejmuje również organizację łańcuchów dostaw artykułów pierwszej potrzeby, np. żywności, wody, środków higienicznych czy produktów leczniczych.

Edukacja i szkolenia

„W obszarze edukacji i szkoleń wprowadzona zostaje możliwość finansowania zakupu pomocy dydaktycznych i szkoleniowych, a także zadań związanych z przeciwdziałaniem dezinformacji” – wskazano.

W programie doprecyzowano również zasady realizacji zadań o charakterze obronnym, które będą finansowane w ramach programu, jako infrastruktura podwójnego wykorzystania, powiązana z budową „Tarczy Wschód”.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.