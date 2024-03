Karta Rodziny Wojskowej 2024 - dla kogo i jakie ulgi będzie obejmowała? Kiedy można spodziewać się projektu ustawy zapowiadanej przez Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza?

Karta Rodziny Wojskowej 2024

Karta Rodziny Wojskowej została zapowiedziana przez Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W tym celu ma powstać projekt ustawy zapewniającej ulgi na rodzin wojskowych. Karta Rodziny Wojskowej powstanie na wzór Karty Dużej Rodziny. Czy będą się one nawzajem wykluczać? Tego jeszcze nie wiemy.

Karta Rodziny Wojskowej ma na celu wsparcie rodzin tych obywateli, którzy w sposób bezpośredni dbają o bezpieczeństwo Polski.

Minister Obrony Narodowej już w lutym 2024 roku zapowiedział wprowadzenie Karty Rodziny Wojskowej. Teraz na spotkaniu w Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie zdecydowanie potwierdził swoje słowa. Dodał, że projekt ustawy o Karcie Rodziny Wojskowej zostanie przedłożony w najbliższym czasie.

Karta Rodziny Wojskowej - jakie ulgi?

Nieznane są jeszcze konkrety w sprawie nowego pomysłu MON. Wiadomo, że Karta Rodziny Wojskowej będzie wzorowana do Karcie Dużej Rodziny, a to już wiele mówi. Zniżki, ulgi i inne benefity mogą być zbliżone do tych przewidzianych dla dużych rodzin. W przypadku KDR ze zniżek można korzystać nie tylko w instytucjach publicznych, ale i wielu firmach prywatnych. Są to m.in. zniżki na produkty spożywcze, paliwo, bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe, pobyty rekreacyjne.

Karta Rodziny Wojskowej - dla kogo?

Karta Rodziny Wojskowej jak sama nazwa wskazuje będzie przysługiwała całej rodzinie osoby zatrudnionej w wojsku, a nie tylko dla żołnierza lub cywilnego pracownika wojska. Karta Rodziny Wojskowej ma wspierać rodziny (na pewno osoby najbliższe czyli dzieci i małżonków) wojskowych i stanowić formę docenienia ich służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.

