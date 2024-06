Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

Sytuacji 15 000 wakatów nie poprawi podwyżka o 4,1%. Czy to oznacza, że "mundurowi" otrzymają osobną ścieżkę podwyżek w 2025 r.?

Propozycja rządu: 4,1% podwyżki waloryzacji wynagrodzeń w "budżetówce" w 2025 r.

Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku, zostaną zwaloryzowane o 4,1 proc., czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok. Więcej w poniższym artykule:

15 tysięcy wakatów w Policji a pensje w policji

W polskiej policji ponad 15 tys. wakatów. Najgorsza sytuacja jest w dużych miastach, króluje z kłopotami Warszawa. Co jeszcze opisuje DGP:

1) W tym roku liczba policjantów ma wzrosnąć o 2000.

2) W polskiej policji 1 czerwca służyło 93 623 funkcjonariuszy, a zaplanowanych etatów było 108 909.

3) Wakatów jest więc ponad 15 tys. - prawie 15 proc. wszystkich stanowisk

4) W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy przybyło etatów, a ubyło funkcjonariuszy.

5) Do Warszawy ściągani są policjanci z całej Polski na staże. Brakuje ludzi na patrole".

6) Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny m.in. za policję: Wynagrodzenia policjantów zostały zwiększone o 20%., wyrównano też pierwsze uposażenie policjanta i żołnierza. Wskazał też, że dobiegają końca prace nad ustawą, która ułatwi byłym funkcjonariuszom powrót do służby. "Jednocześnie zwiększamy także liczbę klas mundurowych w szkołach podstawowych. Ich absolwenci będą preferowani przy naborze, a wymagane testy z wiedzy i sprawności będą mogli przejść już w trakcie zajęć w szkole".

7) W 2024 r. ze służby odejdzie ok. 5 tys. policjantów, natomiast, według planów, przyjętych zostanie 7 tys., co oznaczałoby roczny wzrost o ok. 2 tys. policjantów.