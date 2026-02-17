REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Bezpieczeństwo » Za wypadek na śliskim chodniku można otrzymać wysokie odszkodowanie. Kto odpowiada?

Za wypadek na śliskim chodniku można otrzymać wysokie odszkodowanie. Kto odpowiada?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 23:08
wypadek na śliskim chodniku odśnieżanie upadek zima
Wypadek na śliskim chodniku - odśnieżanie a upadek zimą - odszkodowanie, kto odpowiada
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kto podnosi odpowiedzialność za upadek na śliskim chodniku? Nie tylko samorządy, ale i zarządcy nieruchomości, wspólnoty, pracodawcy i właściciele posesji. Jakie mają obowiązki? Co w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek na śliskim chodniku? Jak dochodzić odszkodowania? W szczególnych przypadkach można otrzymać naprawdę wysokie odszkodowanie.

rozwiń >

Wypadek na śliskim chodniku - kto odpowiada?

Ponad 1,5 mln zł kar nałożonych za okres świąteczno-noworoczny na firmy odśnieżające chodniki w Warszawie ponownie zwróciło uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych. Oblodzone ciągi piesze to jednak wyzwanie nie tylko dla samorządów, ale także dla zarządców nieruchomości, wspólnot, pracodawców i właścicieli posesji w całej Polsce. Kto odpowiada za stan chodnika, gdy dochodzi do wypadku, i jak w praktyce ograniczyć ryzyko urazów oraz roszczeń?

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Jak wyjaśnia Leszek Zalewski, Services & Innovations Director w Sodexo Polska, odpowiedzialność za utrzymanie chodników zależy od tego, gdzie dokładnie się znajdują. Przy drogach publicznych obowiązek często spoczywa na właścicielach przyległych posesji, natomiast gmina odpowiada m.in. za chodniki oddzielone pasami zieleni, przy przystankach czy parkingach.

Na osiedlach bezpieczeństwo zapewniają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w obiektach handlowych i biurowych – właściciele lub zarządcy nieruchomości, a na terenie zakładów pracy także pracodawcy. Dla przechodnia te granice są niewidoczne, ale w razie wypadku mają zasadnicze znaczenie.

Wypadki na oblodzonych chodnikach zimą

Z danych Komendy Głównej Policji, gromadzonych w systemie SEWiK, wynika, że każdego roku w Polsce dochodzi do kilkuset wypadków pieszych na chodnikach, w tym również do zdarzeń śmiertelnych. W latach 2021–2023 liczba takich wypadków utrzymywała się na zbliżonym poziomie, co pokazuje, że problem poślizgnięć i upadków na śliskiej nawierzchni nie znika, mimo rosnącej świadomości zagrożeń oraz coraz lepszego wyposażenia miast.

Do statystyk policyjnych dochodzą dane z placówek medycznych. Relacje szpitalnych oddziałów ratunkowych wskazują, że w okresach intensywnych opadów śniegu i oblodzeń liczba pacjentów z urazami po upadkach może wzrastać nawet o kilkadziesiąt procent. Najczęstsze urazy to skręcenia stawu skokowego i kolanowego oraz złamania nadgarstków, a w poważniejszych przypadkach także urazy kręgosłupa, głowy i wstrząśnienia mózgu.

REKLAMA

Bezpieczeństwo na chodnikach zimą

Z perspektywy opieki nad nieruchomością koniec jesieni i zima to jeden z najbardziej wymagających okresów w roku. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem zaczyna się jeszcze przed pierwszymi opadami – od planowania, jasnego podziału odpowiedzialności i przygotowania zasobów. W praktyce oznacza to harmonogramy kontroli nawierzchni, stałą gotowość ekip, odpowiedni dobór środków oraz szybkie reagowanie na zmiany pogody.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz większą rolę odgrywa też świadomy wybór materiałów. Tradycyjna sól drogowa, choć skuteczna, może niszczyć nawierzchnie i szkodzić środowisku. Dlatego wielu zarządców sięga po alternatywy: mieszanki chlorków magnezu i wapnia, granulaty o obniżonej zawartości soli czy ekologiczne kruszywa poprawiające przyczepność.

Równie istotna jest dokumentacja działań – zapisy godzin interwencji, zdjęcia przed i po odśnieżaniu, raporty z kontroli. W razie wypadku to właśnie one pokazują, czy obowiązki zostały wykonane z należytą starannością. Nowoczesne podejście do facility managementu coraz częściej wykorzystuje monitoring pogody w czasie rzeczywistym, systemy alertów i narzędzia mobilne, które pozwalają reagować, zanim chodnik stanie się realnym zagrożeniem.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Przepisy jasno określają obowiązki w utrzymaniu chodników i dojść. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń brak odśnieżania i usuwania lodu może skutkować grzywną do 1500 zł, a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek odśnieżania na właścicieli przyległych posesji. Prawo budowlane wymaga zapewnienia bezpiecznego użytkowania budynków i przylegających ciągów komunikacyjnych.

Na terenach zakładów pracy obowiązują dodatkowo przepisy Kodeksu pracy i BHP, które nakładają na pracodawcę odpowiedzialność za bezpieczne warunki poruszania się pracowników i gości – naruszenia mogą skutkować karami od 1000 do 30000 zł. Jeszcze poważniejsze są roszczenia cywilne. Lekkie urazy zwykle oznaczają odszkodowania rzędu kilku tysięcy złotych, złamania ręki lub nogi – kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, a przy operacjach lub trwałym uszczerbku na zdrowiu kwoty mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych, w zależności od okoliczności sprawy.

Jak dochodzić odszkodowania za wypadek na chodniku?

Po wypadku kluczowe jest szybkie działanie. Warto udokumentować miejsce zdarzenia – zrobić zdjęcia nawierzchni, zapisać dane świadków i nie odkładać wizyty u lekarza, aby powstała pełna dokumentacja medyczna. Kolejnym krokiem jest ustalenie, kto odpowiada za dany fragment chodnika, i złożenie pisemnego zgłoszenia szkody wraz z opisem zdarzenia. Jeśli propozycja odszkodowania jest zaniżona albo odpowiedzialny podmiot odmawia wypłaty, sprawę można skierować do sądu. Przy poważniejszych urazach pomoc prawnika często okazuje się nie tylko wsparciem formalnym, ale zwiększa szanse na uzyskanie adekwatnej rekompensaty.

Jak unikać wypadków na śniegu i lodzie?

Nawet najlepiej zorganizowany system zimowego utrzymania nie zastąpi podstawowej świadomości ruchu. Przy śliskiej nawierzchni stabilność zaczyna się od sposobu chodzenia: krótsze kroki, lekko ugięte kolana i środek ciężkości utrzymany blisko sylwetki pomagają zachować równowagę.

Znaczenie ma też wybór trasy – warto korzystać z odśnieżonych ciągów pieszych, poręczy i wyznaczonych przejść, zamiast iść na skróty przez nieutwardzone lub nieodśnieżone fragmenty. Dobrze dobrane obuwie z antypoślizgową podeszwą zmniejsza ryzyko poślizgnięcia, podobnie jak proste nakładki antypoślizgowe, które można założyć na zwykłe buty. To niewielki koszt w porównaniu z konsekwencjami upadku.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Jeśli mimo wszystko dojdzie do poślizgnięcia, zachowanie pracy ciała jest bardzo ważne. Usztywnienie sylwetki i gwałtowne podpieranie się wyprostowanymi rękami często prowadzi do złamań. Bezpieczniej jest amortyzować ruch ugięciem kolan, chronić głowę i – o ile to możliwe – rozłożyć ciężar na bok ciała. To drobne nawyki, które w praktyce decydują o tym, czy upadek skończy się siniakiem i krótkim bólem, czy wielotygodniowym leczeniem.

Źródło: Sodexo

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Odśnieżanie to także śnieg podrzucony przez miast. Praca za darmo albo płatność do gminy
Odśnieżanie to także śnieg podrzucony przez miast. Praca za darmo albo płatność do gminy
Wyrok sądu o odśnieżaniu: Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku darmowej pracy
Wyrok sądu o odśnieżaniu: Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku darmowej pracy
Zalegający na dachu śnieg może zagrażać bezpieczeństwu budynku - profesor fizyki tłumaczy od czego to zależy. Kto ma obowiązek odśnieżać dach, usuwać sople i nawisy śnieżne?
Zalegający na dachu śnieg może zagrażać bezpieczeństwu budynku - profesor fizyki tłumaczy od czego to zależy. Kto ma obowiązek odśnieżać dach, usuwać sople i nawisy śnieżne?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Bon senioralny to jakby budżet dał 1000 zł ojcu, który nie płaci alimentów. A bezdzietna wdowa 75+ bez wsparcia
18 lut 2026

Bon senioralny obchodzi i wypacza (w mojej ocenie) przepisy o alimentacji. Bo 40-letni syn zamiast opiekować się swoją matką (wykonując obowiązek alimentacji), otrzyma od rządu bon o wartości do 2150 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy będzie opłacony asystent. W ten sposób Państwo przejmuje w praktyce obowiązek opieki od 40-latka nad jego matką. Widzę tu analogię do przejęcia przez państwo obowiązku wypłaty alimentów przez ojca na rzecz dziecka po rozpadzie małżeństwa (dodajmy ojca, który ma pieniądze na alimenty). Wszyscy chyba uznają, że sytuacja z takim dofinansowaniem nie jest prawidłowa.
70 wniosków w Olsztynie do budżetu obywatelskiego. Sport króluje wśród zgłoszonych projektów
18 lut 2026

70 projektów, w tym 17 miejskich zgłosili dotychczas mieszkańcy Olsztyna do budżetu obywatelskiego na 2027 rok - podał w środę olsztyński magistrat. Nabór wniosków kończy się w niedzielę. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 9 mln zł.
Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?
18 lut 2026

W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. (oraz dodatkowo w dniach 3–5 marca 2026 r.) na terenie całego kraju. Badanie obejmie miejsca instytucjonalne (schroniska, noclegownie, szpitale) oraz niemieszkalne (pustostany, altany, ulice).
Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
18 lut 2026

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Kluczowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie tzw. związku rozwojowego, czyli nowej, elastycznej formy współpracy samorządów, która ma usprawnić planowanie, transport i dostęp do usług publicznych.

REKLAMA

Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce
18 lut 2026

1179 samorządów otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2,7 mld zł - napisał w środę na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Poinformował jednocześnie o zatwierdzeniu listy zadań dla RFRD.
Żołnierze WOT na „Horyzoncie": 90 zł gratyfikacji zamiast 180 zł i spór o właściwą stawkę diety
18 lut 2026

Żołnierze WOT skierowani do operacji „Horyzont" spodziewali się świadczeń na poziomie służby granicznej. Dowództwo wypłaciło 90 zł za dobę i 25 proc. diety ale część z żołnierzy powołuje się na przepis rozporządzenia MON, który przewiduje stawkę 150 proc. 
Przesmyk Suwalski zyska potężne wsparcie. Nowy sprzęt obrony cywilnej wart 3 mln zł
16 lut 2026

Na Przesmyk Suwalski trafił w sobotę nowoczesny sprzęt w ramach ogólnopolskiego Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności (OLiOC). To m.in. drony, agregaty prądotwórcze i ciężki sprzęt drogowy.
Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków
12 lut 2026

Nowe przepisy o zaliczaniu do stażu czasu pracy na kontrakcie pozwalają wydłużyć urlop, ale nie przybliżają np. do nagród jubileuszowych. Powód? Tarczą placówek ochrony zdrowia okazują się ich regulaminy wynagradzania – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych
11 lut 2026

Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum w JSW ws. zawieszenia części świadczeń pracowniczych - podało w środę MAP w komunikacie. Zgoda załogi umożliwi uzyskanie finansowania dla spółki - wskazał resort.
Czekają nas zmiany w programie "Czyste Powietrze'"? Wiceprezes NFOŚiGW zdradza szczegóły
10 lut 2026

W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje ws. zmian w programie „Czyste Powietrze”, w planach są umowy trójstronne obejmujące też wykonawców robót, bon na audyt czy skrócenie okresu posiadania nieruchomości, aby móc skorzystać z programu - zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA