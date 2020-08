Nowe uprawnienia strażników gminnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 19 lipca 2019 roku wprowadziła do ustawy dwa nowe przepisy sankcyjne.

Zgodnie z pierwszym z nich kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2b). Tej samej karze podlega ten kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy (informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne), nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (art. 10 ust. 2c).





Pomimo obowiązywania tych przepisów od ponad 10 miesięcy ich rzeczywiste znaczenie pozostało niewielkie. Wynikało to w znacznej mierze z braku możliwości ich stosowania przez strażników straży gminnych.

Zgodnie bowiem z art. 95 § 4 ustawy Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń jeżeli uprawnienie dla funkcjonariuszy określonego organu (w tym strażnika straży gminnej) do nakładania grzywien wynika z innej ustawy, a ustawa ta nie określa wykroczeń, do których stosuje się postępowanie mandatowe (z czym mamy do czynienia w przypadku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), zakres wykroczeń, za które można nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, określa, w drodze rozporządzenia, właściwy minister, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, mając na względzie konieczność zapewnienia szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia, a także potrzebę należytej ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń. Rozporządzenie to określa jednocześnie warunki i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie tego przepisu zostało wydane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Przewiduje ono obecnie, że strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 10 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dniu 22 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ww. rozporządzenia zakładający m.in. poszerzenie zakresu kompetencji mandatowych strażników straży gminnych o dwa nowe wykroczenia wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.