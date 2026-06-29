REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Za butelki i puszki należy się gotówka. Na żądanie klienta sklep powinien wydać pieniądze, a rabat na zakupy to wyłącznie dodatkowa możliwość

Za butelki i puszki należy się gotówka. Na żądanie klienta sklep powinien wydać pieniądze, a rabat na zakupy to wyłącznie dodatkowa możliwość

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 czerwca 2026, 17:58
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
system kaucyjny zwrot gotówki bon do sklepu butelki puszki
Za butelki i puszki należy się gotówka. Na żądanie klienta sklep powinien wydać pieniądze, a rabat na zakupy to wyłącznie dodatkowa możliwość
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W systemie kaucyjnym sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta. Rabat na zakupy może być dostępny tylko jako dodatkowa możliwość. Jak uprościć rozliczenie kaucji w małym sklepie? Czy trzeba kupić drogie zwrotomaty? Na wszystkie pytania odpowiada Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa – Polska Kaucja.

System kaucyjny jako nowy podatek?

Redaktorka infor.pl, Emilia Panufnik: Wokół systemu kaucyjnego narosło wiele mitów. Najgłośniejszy? „To nowy podatek, który uderzy nas po kieszeni”. Jak z perspektywy operatora wygląda faktyczny charakter prawny tej opłaty?

REKLAMA

REKLAMA

Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa – Polska Kaucja: Kaucja to nie danina publiczna, to depozyt. Te pieniądze nie zasilają budżetu państwa – one krążą w zamkniętym obiegu między konsumentem, sklepem a operatorem. Jako Polka Polska Kaucja zarządzamy tym strumieniem tak, aby był on neutralny dla portfela klienta, o ile ten zwróci opakowanie. To prosta, rynkowa lekcja ekonomii: nadajemy odpadom wartość, by przestały zalegać w lasach, a stały się pożądanym surowcem. Liczby pokazują, że Polacy to rozumieją – w pierwszych miesiącach zebrano już 520 mln butelek i puszek.

Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa Polska Kaucja wywiad

Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa - Polska Kaucja

Źródło zewnętrzne

Skoro kaucja jest depozytem, to co dzieje się z pieniędzmi w sytuacji, gdy konsument nie zdecyduje się na zwrot butelki?

Każda złotówka z nierozliczonej kaucji musi zostać zaksięgowana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem ustawowym. Jest ona przeznaczana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu oraz na inwestycje w infrastrukturę. Mówiąc obrazowo: te pieniądze finansują logistykę, centra liczenia czy utrzymanie platformy IT, co w efekcie pozwala obniżać opłaty producenckie dla producentów napojów. Dodatkowo od wysokości nieodebranej kaucji w imieniu każdego producenta odprowadzany jest VAT 23 proc. do budżetu Państwa.

REKLAMA

System kaucyjny w małym sklepie

A co z mniejszymi sklepami? Dla nich każda operacja finansowa to dodatkowy kłopot księgowy. Jak zamierzacie uprościć rozliczanie kaucji, by nie stało się ono ciężarem dla właściciela małego punktu?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W małych sklepach, gdzie nie ma Zwrotomatów, udostępniamy terminale, które niemal całą pracę wykonują za człowieka. System sam generuje raporty, a funkcja samofakturowania pozwala na rozliczenia bez konieczności ręcznego wystawiania dokumentów przez właściciela sklepu. To rozwiązanie zdaje egzamin – już około 24 tysiące małych sklepów dołączyło do systemu dobrowolnie, traktując to jako dodatkową usługę zatrzymującą i przyciągającą klientów.

Co więcej, logistyka jest skrojona pod faktyczne możliwości małego biznesu. Odbieramy surowiec już od czterech worków, które zabieramy w ciągu 48 godzin. A przelew środków za wypłacone kaucji realizujemy sprawnie, by nie zamrażać kapitału obrotowego sklepu. Chcemy, by detalista doświadczył, że jeśli jego sklep jest punktem zbiórki, dla niego samego to czysty zysk wizerunkowy i frekwencyjny, a nie administracyjna udręka.

Detaliści obawiają się jednak kosztów wejścia. Czy każdy mały sklep musi zainwestować w drogi automat, by stać się punktem zbiórki?

Absolutnie nie. Koszt maszyny nie może być barierą. W mniejszych punktach, również tych, które dołączają do systemu dobrowolnie, w zupełności wystarcza zbiórka ręczna ze skanerem. Jeśli mowa o większych placówkach, gdzie strumień jest wysoki udostępniamy duże Zwrotomaty, które jednocześnie belują zebrany surowiec. Od samego początku działalności skupiamy się na likwidacji tzw. „białych plam” na mapie Polski. Chcemy być wszędzie tam, gdzie jest konsument – również w miasteczkach i na wsiach.

Sklepy muszą wydać gotówkę za butelki i puszki na żądanie konsumenta

A vouchery, które można zrealizować tylko w danej sieci? Czy sklep ma prawo odmówić wydania gotówki?

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami, kaucja ma charakter depozytu o pełnej zwrotności w formie pieniężnej. Oznacza to, że jednostka handlowa ma bezwzględny obowiązek wypłaty gotówki na żądanie konsumenta. Obniżenie rachunku jest dopuszczalne wyłącznie jako fakultatywny instrument rozliczeniowy, a nie ekwiwalent narzucony odgórnie.

Jeszcze przed startem systemu PolKa głośno apelowała o zadbanie o dobrostan pracowników handlu.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

To prawda. Zależało nam, by sklepy mądrze przygotowały personel, zanim emocje konsumentów uderzą w nich rykoszetem. Jeśli sprzedawca nie zna przepisów, albo czuje lęk przed nowym obowiązkiem, system nie może działać sprawnie. Naszą rolą było, i nadal jest, zdejmowanie tego ciężaru z barków sprzedawców sklepu. Edukacja, intuicyjne skanery, szybka logistyka – to wszystko miało jeden cel: sprawić, by człowiek nie czuł się zostawiony sam sobie z górą butelek czy zirytowanym klientem.

Podobne napięcie może pojawiać się u każdego, kto zarządza zespołem – niezależnie, czy to lokalna gastronomia, branża HoReCa, czy wielki biurowiec.

Tak, wszędzie tam gdzie pracownicy piją napoje z butelek i puszek, pracodawcy mierzą się z wyzwaniami operacyjnymi. Dużo firm inwestuje w wodę dla załogi, my – razem z producentami wód – dostarczamy rozwiązania, które pozwalają te środki odzyskiwać. Dyrektorzy administracyjni nie potrzebują kolejnej porcji biurokracji.

butelkomat zwrotomat system kaucyjny butelki puszki

Zwrotomat - system kaucyjny

Źródło zewnętrzne

Kaucja, która wraca do firmy

Spójrzmy na to od strony mienia: skoro pracodawca kupuje wodę, to on opłaca kaucję. Jak zorganizować to operacyjnie i prawnie, by te 50 groszy wracało do kasy firmy, a nie „wyciekało” z biura w plecakach pracowników?

Ważne jest rozumienie definicji: pusta butelka nie jest odpadem, lecz składnikiem mienia o określonej wartości ekwiwalentnej. Przy tysiącach sztuk miesięcznie kaucja staje się istotną masą finansową, którą firma – zgodnie z zasadami należytej staranności – musi rozliczyć. PolKa przejmuje na siebie obowiązki związane z odbiorem, liczeniem i przelewem należnej kaucji bezpośrednio na konto firmy.

I jak to wygląda w praktyce?

Wszystko zależy od skali i organizacji zakładów pracy. Zamiast żółtych koszy wstawiamy nowoczesne Zwrotomaty, które nie tylko poprawiają estetykę, ale też oszczędzają miejsce i czas pracy firm sprzątających. Pracownicy są informowani gdzie są strefy zwrotu, jak działa system, po co i dlaczego. Część organizacji podchodzi do tego systemowo i partnersko: środki odzyskane dzięki temu, że zespół odkłada opakowania w wyznaczone strefy, są reinwestowane np. w Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub projekty prośrodowiskowe wypracowane z załogą. W takim modelu każde 50 groszy składa się na wspólny cel.

Dla dyrektora finansowego to czysta sytuacja w księgach – kaucja uiszczona przy nabyciu zostaje odzyskana i rozliczona jako wpływ, co eliminuje pozycję strat operacyjnych. Domykamy obieg finansowy bez angażowania w to działów kadr czy księgowości, ponieważ PolKa dostarcza gotowe raporty wolumenowe, stanowiące twardy wsad do raportowania CSRD. Można powiedzieć, że zamieniamy logistyczny problem w czysty zysk operacyjny i wizerunkowy.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Zobacz również:
Powiązane
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane
Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Ryzyko korupcji dla księgowego jednostki sektora finansów publicznych – pułapki, mechanizmy i odpowiedzialność prawna
27 cze 2026

Czym jest korupcja i jakie jest ryzyko z tym związane dla księgowego jednostki sektora finansów publicznych? Na czym polega nepotyzm, kumoterstwo i konflikt interesów? Jakie kary grożą za korupcję i jaką księgowy może ponieść odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą i za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej i jakie są okoliczności łagodzące? Jakie mechanizmy psychologiczne sprzyjają korupcji? Wyjaśnia dr Marcin Piątek, były wieloletni pracownik administracji publicznej - kontroler finansów publicznych, mienia publicznego oraz zamówień publicznych.
Gdzie wyrzucić karton po mleku? Zmieszane czy plastik? Gdzie wyrzucić karton po mleku bez warstwy aluminium?
27 cze 2026

Segregacja odpadów wciąż nie jest taka oczywista dla wszystkich, a jedno pytanie najczęściej pojawia się w sieci. Gdzie wyrzucić typowy karton po mleku? A gdzie wyrzucić karton po mleku bez aluminium? Na pierwszy rzut oka opakowanie wygląda jak papier, ale ma ono zupełnie inną budowę i nie powinno trafiać do pojemnika z makulaturą. Sprawdzamy, gdzie wyrzucić karton po mleku i dlaczego to ma znaczenie.
Innowacje społeczne dla samorządów – ogrody terapeutyczne, mobilne centra i farmy wertykalne, są na to pieniądze
28 cze 2026

Pierwsze polskie samorządy właśnie podpisały umowy na łącznie 7,6 mln zł dofinansowania innowacji społecznych – od ogrodów terapeutycznych dla seniorów po mobilne centra pomocy i farmy wertykalne w szkołach. To efekt programu „Innowacje w samorządzie". Każda gmina może dostać do 300 tys. zł na wdrożenie jednego z 30 gotowych, przetestowanych rozwiązań. Jakie innowacje są dostępne i jak aplikować?
RCB ostrzega przed pożarami lasów na Mazowszu. Wydano alert dla kilku powiatów
26 cze 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert w związku ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym lasów w części województwa mazowieckiego. Instytut Badawczy Leśnictwa przypomniał, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie.

REKLAMA

Nawet 10 tys. zł za narodziny dziecka. Od września rusza nowy program
25 cze 2026

1 września wejdzie w życie program „Maluszkowe”, zakładający jednorazowe wypłaty, od 1 do 10 tys. zł, z tytułu urodzenia kolejnych dzieci lub wieloraczków w Sosnowcu. Wojewoda śląski Marek Wójcik opublikował już stosowną uchwałę w dzienniku urzędowym województwa.
Po 30 latach Polska wraca do planowania obiektów ochrony zbiorowej. Rozdaje 5 mld zł dla samorządów
25 cze 2026

Po 30 latach Polska wraca do planowania obiektów ochrony zbiorowej. Rozdaje 5 mld zł dla samorządów. Schron można wybudować stosunkowo szybko. Znacznie trudniej zbudować procedury, kompetencje i odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
Dramatyczna sytuacja w szpitalach powiatowych. Samorządy zarzucają rządowi i NFZ bierność
27 cze 2026

Sytuacja finansowa szpitali powiatowych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Związek Powiatów Polskich zarzuca Radzie Ministrów i NFZ bierność. Samorządowcy po raz kolejny domagają się działań naprawczych.
Prawo ochrony środowiska – projekt nowelizacji. Łatwiejsze zaskarżenie programów ochrony powietrza
25 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nowe przepisy zwiększają prawa obywateli do czystego powietrza i pośrednio do ochrony zdrowia. Dzięki zmianom łatwiej będzie zgłosić skargę do sądu na programy ochrony powietrza oraz na bezczynność lokalnych władz.

REKLAMA

Niektóre znoszą upały gorzej niż ludzie – jak chronić zwierzęta domowe i gospodarskie przed śmiercią z przegrzania? Jest komunikat resortu
26 cze 2026

MRiRW ostrzega: upał to śmiertelne zagrożenie dla zwierząt – domowych i gospodarskich. Pies zostawiony w aucie może umrzeć w 15 minut, krowa bez dostępu do wody przestaje produkować mleko, a koń na rozgrzanym asfalcie może oparzyć kopyta. Wraz z falą upałów, która już tu jest, resort przypomina podstawowe zasady opieki nad zwierzętami. Jak chronić zwierzęta przed temperaturami?
Większość urzędów nie jest gotowa na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
24 cze 2026

Podjazdy donikąd, zbyt wąskie drzwi, brak wind i procedur ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami. Najnowsza kontrola NIK pokazuje, że większość skontrolowanych urzędów wciąż nie spełnia podstawowych wymogów dostępności. Problemy dotyczą nie tylko budynków, ale także stron internetowych, z których żadna nie sprostała wszystkim ustawowym kryteriom.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA